"الباردة" الجديدة تزحف وهذه ذروتها.. "المسند": حرارة تتهاوى وهكذا تُدفئ منزلك!

قال: سماء اليوم صحوة وشمس ساطعة بمعظم المناطق.. أجواء دافئة نهاراً وباردة ليلاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة تبدأ اليوم بالهبوط مجدّداً في شمالي السعودية ثم تزحف الكتلة الباردة باتجاه الجنوب؛ لتبلغ شمالي الوسطى الخميس، والشرق الجمعة.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن ذروة الموجة الباردة الجديدة يوما الخميس والجمعة في الشمال والغرب، والجمعة والسبت في الوسط، والسبت والأحد في الشرق، والأحد في الجنوب.. وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، اليوم، "سماءً صحوة وشمساً ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً دافئة نهاراً، وباردة ليلاً".

ونصح "المسند"؛ بقوله: "لتدفئة المنازل.. افتحوا النوافذ من 10 صباحاً حتى 4 مساءً".