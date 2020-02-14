مستشفى الأطفال بالخميس ينهي معاناة رضيعة بجراحة ناجحة

الحالة تبلغ من العمر عاماً واحداً وكانت تعاني التهابات متكرّرة

تمكّن فريق جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة رضيعة استمرت ثمانية أشهر، بسبب التهابات متكرّرة.

وقام الفريق الطبي، بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة، بإجراء عملية طبية لترميم وزراعة الحالب الأيسر للرضيعة التي تبلغ من العمر سنة واحدة.

واستغرقت العملية أربع ساعات، وترأس الفريق الطبي الدكتور يحيى البشري؛ استشاري جراحات المسالك البولية للأطفال، بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.