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"الحارثي" ينال الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة

حصل عضو الجمعية الفقهية السعودية عضو جمعية "قضاء" المحامي والموثق صالح بن عطية بن صالح الحارثي على درجة الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة الإسلامية وكيفية التعويض عنها.

وجاءت أطروحته تحت عنوان "دراسة فقهية تطبيقية" وحصل على الدرجة العلمية من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.

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"الحارثي" ينال الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة
سبق

حصل عضو الجمعية الفقهية السعودية عضو جمعية "قضاء" المحامي والموثق صالح بن عطية بن صالح الحارثي على درجة الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة الإسلامية وكيفية التعويض عنها.

وجاءت أطروحته تحت عنوان "دراسة فقهية تطبيقية" وحصل على الدرجة العلمية من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:52 PM

"الحارثي" ينال الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل عضو الجمعية الفقهية السعودية عضو جمعية "قضاء" المحامي والموثق صالح بن عطية بن صالح الحارثي على درجة الدكتوراه في الأخطاء الطبية في الشريعة الإسلامية وكيفية التعويض عنها.

وجاءت أطروحته تحت عنوان "دراسة فقهية تطبيقية" وحصل على الدرجة العلمية من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.

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