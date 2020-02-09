وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-09 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران. وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 08:21 AM

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على نجران تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.