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"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على  نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد نجران رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على  نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:21 AM

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة على  نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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