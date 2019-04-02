"تعليم شرورة" يطلق فعاليات "ملتقى القيادة المدرسية"

يستهدف البرنامج تأهيل قادة المدارس الجدد ويستمر أسبوعاً

برعاية مدير إدارة التعليم بشرورة انطلقت مساء اليوم فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بمحافظة شرورة، والتي تنظمها إدارة تعليم شرورة ممثلةً في قسم القيادة المدرسية، بمشاركة عميد كلية العلوم والآداب وعدد من مديري المعاهد والدوائر الحكومية بشرورة، إضافة لحضور قادة المدارس الحاليين والراغبين بالعمل في القطاع القيادي للعام الدراسي المقبل.

ويستهدف البرنامج تأهيل قادة المدارس الجدد وفق دراسات ميدانية، وبمشاركة تجارب وخبرات قادة المدارس، ويستمر البرنامج لمدة أسبوع يتخلله الكثير من الدورات والندوات التربوية في مهارات القائد الناجح والإبداع بالقيادة المدرسية، وأبرز المشاكل التي تواجه قادة المدارس وكيفية حلها والتخطيط الناجح والجودة بالتعليم.