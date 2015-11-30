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ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه

الرئيس المنتخب كان قد انزلق أثناء اللعب مع كلبه

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو يُظهر إصابة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتمنى ترامب في تعليقه أن يتحسن بادين قريبًا.

وكان بايدن قد أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى؛ لكن الأشعة السينية تُظهر "عدم وجود كسر واضح"؛ بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح، وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلًا".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قِبَل جراح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه
سبق

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو يُظهر إصابة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتمنى ترامب في تعليقه أن يتحسن بادين قريبًا.

وكان بايدن قد أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى؛ لكن الأشعة السينية تُظهر "عدم وجود كسر واضح"؛ بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح، وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلًا".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قِبَل جراح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:13 PM

ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن.. هذا كان تعليقه

الرئيس المنتخب كان قد انزلق أثناء اللعب مع كلبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو يُظهر إصابة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتمنى ترامب في تعليقه أن يتحسن بادين قريبًا.

وكان بايدن قد أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى؛ لكن الأشعة السينية تُظهر "عدم وجود كسر واضح"؛ بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالْتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح، وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلًا".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قِبَل جراح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.

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