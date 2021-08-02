النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

الدفاع المدني يحذِّر من مخاطر الأمطار والسيول ويدعو لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.

من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك
سبق

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.

من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:41 PM

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

الدفاع المدني يحذِّر من مخاطر الأمطار والسيول ويدعو لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات

A A A
فهد كاملي - جازان
1
528

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.

من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,351
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,553
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,111

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة