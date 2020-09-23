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"الغامدي": حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين

بعد كشف البيئة لمستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني بجدة

أسفرت الجولات التفتيشية لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط مستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني، وكميات مبيدات زراعية محظورة بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتعد مخالفة لاشتراطات تخزين وتداول المبيدات، وذلك في أحد المحال بجدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، يواصل مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع هيئة الغذاء والدواء بجدة عمل حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف المهندس الغامدي أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يعملون على تنفيذ جولات تفتيشية بشكل دوري؛ وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

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"الغامدي": حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط مستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني، وكميات مبيدات زراعية محظورة بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتعد مخالفة لاشتراطات تخزين وتداول المبيدات، وذلك في أحد المحال بجدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، يواصل مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع هيئة الغذاء والدواء بجدة عمل حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف المهندس الغامدي أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يعملون على تنفيذ جولات تفتيشية بشكل دوري؛ وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:13 PM

"الغامدي": حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين

بعد كشف البيئة لمستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أسفرت الجولات التفتيشية لفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط مستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني، وكميات مبيدات زراعية محظورة بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتعد مخالفة لاشتراطات تخزين وتداول المبيدات، وذلك في أحد المحال بجدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، يواصل مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع هيئة الغذاء والدواء بجدة عمل حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف المهندس الغامدي أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يعملون على تنفيذ جولات تفتيشية بشكل دوري؛ وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

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