النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل جراحي ينقذ حدثًا من ورم حميد في الرقبة في مكة المكرمة

أجراه فريق طبي متخصص

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بقسم جراحة الوجه والفكين من استئصال ورم حميد بمنطقة الرقبة لطفل سعودي يبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى قسم جراحة الوجه والفكين يشكو من وجود انتفاخ مع التهاب متكرر بالرقبة، وتم إجراء الفحوص اللازمة وعمل أشعة مقطعية بالصبغة، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه ٤*١٠ سم، مع تجمع صديدي داخله وملتصق بالشريان السباتي مما يزيد من تعقيد جراحة استئصاله.

وتم إجراء العملية، من قِبل الفريق الطبي المكون من استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور حاتم أحمد زين الدين، والدكتور عمر عدنان حلبي استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين، حيث تم استئصال الورم بالكامل والحفاظ على العصب الحركي للسان والعصب الحسي المغذي للأذن والشريان السباتي والعصب السابع للوجه، واستغرقت العملية 3 ساعات وقد تماثل المريض للشفاء التام ولله الحمد.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهو القسم الوحيد الذي يغطي هذا التخصص بالعاصمة المقدسة.

واعتبر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن هذا الإنجاز الطبي قراءة واضحة على ما يزخر به المستشفى من تخصصات وكوادر طبية نادرة وفرتها حكومتنا الرشيدة؛ لتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل جراحي ينقذ حدثًا من ورم حميد في الرقبة في مكة المكرمة
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بقسم جراحة الوجه والفكين من استئصال ورم حميد بمنطقة الرقبة لطفل سعودي يبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى قسم جراحة الوجه والفكين يشكو من وجود انتفاخ مع التهاب متكرر بالرقبة، وتم إجراء الفحوص اللازمة وعمل أشعة مقطعية بالصبغة، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه ٤*١٠ سم، مع تجمع صديدي داخله وملتصق بالشريان السباتي مما يزيد من تعقيد جراحة استئصاله.

وتم إجراء العملية، من قِبل الفريق الطبي المكون من استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور حاتم أحمد زين الدين، والدكتور عمر عدنان حلبي استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين، حيث تم استئصال الورم بالكامل والحفاظ على العصب الحركي للسان والعصب الحسي المغذي للأذن والشريان السباتي والعصب السابع للوجه، واستغرقت العملية 3 ساعات وقد تماثل المريض للشفاء التام ولله الحمد.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهو القسم الوحيد الذي يغطي هذا التخصص بالعاصمة المقدسة.

واعتبر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن هذا الإنجاز الطبي قراءة واضحة على ما يزخر به المستشفى من تخصصات وكوادر طبية نادرة وفرتها حكومتنا الرشيدة؛ لتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:48 PM

تدخل جراحي ينقذ حدثًا من ورم حميد في الرقبة في مكة المكرمة

أجراه فريق طبي متخصص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
794

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بقسم جراحة الوجه والفكين من استئصال ورم حميد بمنطقة الرقبة لطفل سعودي يبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى قسم جراحة الوجه والفكين يشكو من وجود انتفاخ مع التهاب متكرر بالرقبة، وتم إجراء الفحوص اللازمة وعمل أشعة مقطعية بالصبغة، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه ٤*١٠ سم، مع تجمع صديدي داخله وملتصق بالشريان السباتي مما يزيد من تعقيد جراحة استئصاله.

وتم إجراء العملية، من قِبل الفريق الطبي المكون من استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور حاتم أحمد زين الدين، والدكتور عمر عدنان حلبي استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين، حيث تم استئصال الورم بالكامل والحفاظ على العصب الحركي للسان والعصب الحسي المغذي للأذن والشريان السباتي والعصب السابع للوجه، واستغرقت العملية 3 ساعات وقد تماثل المريض للشفاء التام ولله الحمد.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهو القسم الوحيد الذي يغطي هذا التخصص بالعاصمة المقدسة.

واعتبر مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن هذا الإنجاز الطبي قراءة واضحة على ما يزخر به المستشفى من تخصصات وكوادر طبية نادرة وفرتها حكومتنا الرشيدة؛ لتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,432

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة