البحرية السعودية والأمريكية يختتمان مناورات التمرين العسكري المختلط

في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين

اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، اليوم الأربعاء، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، يأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية بالبلدين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.