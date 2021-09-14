مصر إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. تسجل 491 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة.