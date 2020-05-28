النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القضاء الإداري": المُدد المقررة في مرافعات ديوان المظالم موقوفة خلال تعليق الحضور لمقارّ العمل

بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات بسبب جائحة كورونا

قرر مجلس القضاء الإداري أن تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقارّ العمل، ويُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل قبل التعليق، ويُستكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القضاء الإداري عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار الأوامر السامية الكريمة الصادرة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل، وما تبع ذلك من إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صدر من رفع تعليق الحضور لمقارّ العمل.

ويأتي هذا القرار رقم (17/ 1441هـ) بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات (الحكومية والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 8/ 10/ 1441هـ باستثناء مدينة "مكة المكرمة"؛ وبناءً على الدراسات المعدة في ديوان المظالم بشأن أثر تعليق الحضور إلى مقرات العمل احترازياً على المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

كما يأتي القرار انطلاقاً من حرص مجلس القضاء الإداري على تحقيق الضمانات القضائية والتسهيل على المتقاضين وتمكينهم من تقديم تظلماتهم ودعاواهم واعتراضاتهم خلال مددها النظامية.

مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القضاء الإداري": المُدد المقررة في مرافعات ديوان المظالم موقوفة خلال تعليق الحضور لمقارّ العمل
سبق

قرر مجلس القضاء الإداري أن تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقارّ العمل، ويُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل قبل التعليق، ويُستكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القضاء الإداري عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار الأوامر السامية الكريمة الصادرة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل، وما تبع ذلك من إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صدر من رفع تعليق الحضور لمقارّ العمل.

ويأتي هذا القرار رقم (17/ 1441هـ) بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات (الحكومية والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 8/ 10/ 1441هـ باستثناء مدينة "مكة المكرمة"؛ وبناءً على الدراسات المعدة في ديوان المظالم بشأن أثر تعليق الحضور إلى مقرات العمل احترازياً على المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

كما يأتي القرار انطلاقاً من حرص مجلس القضاء الإداري على تحقيق الضمانات القضائية والتسهيل على المتقاضين وتمكينهم من تقديم تظلماتهم ودعاواهم واعتراضاتهم خلال مددها النظامية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:41 PM

"القضاء الإداري": المُدد المقررة في مرافعات ديوان المظالم موقوفة خلال تعليق الحضور لمقارّ العمل

بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات بسبب جائحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,226

قرر مجلس القضاء الإداري أن تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقارّ العمل، ويُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل قبل التعليق، ويُستكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القضاء الإداري عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في إطار الأوامر السامية الكريمة الصادرة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل، وما تبع ذلك من إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما صدر من رفع تعليق الحضور لمقارّ العمل.

ويأتي هذا القرار رقم (17/ 1441هـ) بناءً على الموافقة الكريمة برفع تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات (الحكومية والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 8/ 10/ 1441هـ باستثناء مدينة "مكة المكرمة"؛ وبناءً على الدراسات المعدة في ديوان المظالم بشأن أثر تعليق الحضور إلى مقرات العمل احترازياً على المُدد والمواعيد والمُهل المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

كما يأتي القرار انطلاقاً من حرص مجلس القضاء الإداري على تحقيق الضمانات القضائية والتسهيل على المتقاضين وتمكينهم من تقديم تظلماتهم ودعاواهم واعتراضاتهم خلال مددها النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,897
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة