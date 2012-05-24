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بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

يقيس مهارات التفكير المنطقي والتفكير التحليلي والثقافة العامة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية https://e-services.etec.gov.sa.

ويعدُّ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.

وسيطبق الاختبار يوم الخميس 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021م، في عدد من المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.


ويهدف معهد الإدارة العامة، بوصفه هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية https://e-services.etec.gov.sa.

ويعدُّ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.

وسيطبق الاختبار يوم الخميس 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021م، في عدد من المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.


ويهدف معهد الإدارة العامة، بوصفه هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
03:01 PM

بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

يقيس مهارات التفكير المنطقي والتفكير التحليلي والثقافة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية https://e-services.etec.gov.sa.

ويعدُّ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.

وسيطبق الاختبار يوم الخميس 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021م، في عدد من المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.


ويهدف معهد الإدارة العامة، بوصفه هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

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