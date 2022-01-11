"فاوتشي": حددنا أجساماً مضادة قادرة على القضاء على متحورات "كورونا"

أعرب عن أمله في تطوير لقاح جديد باستخدامها

أعلن خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تحديد أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب "فاوتشي" عن أمله في تطوير لقاح جديد باستخدام الأجسام المضادة، التي جرى تحديدها، وفقاً لـ"الحرة".

وأفاد بأن متحور أوميكرون لم ينجح في التغلب على المكونات الأساسية للقاحات المضادة للفيروس.

ولفت "فاوتشي" إلى أن الجرعات المعززة من اللقاحات تلعب دوراً أساسياً في الحماية من أعراض "أوميكرون".