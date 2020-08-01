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أمطار عسير.. تواصل عمليات الصيانة وفتح الطرق على مدار 10 أيام

بعد تضرر العديد منها بسبب هطولها بشكل شبه متواصل على المنطقة

واصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير وعلى مدار 10 أيام متتالية أعمال الصيانة لطرق المنطقة وذلك بعد تضرر العديد منها بسبب هطول الأمطار بشكل شبه متواصل على المنطقة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" استمرار الأعمال الميدانية للطرق الأسفلتية والترابية لفتح الطرق وصيانتها ونظافتها خلال الحالة المطرية المستمرة مع استمرار حالة الطوارئ.

وأضاف المهندس "الشراري" أن فرق الفرع وعقود الصيانة قد قاموا على مدار 10 أيام بمباشرة مهامهم منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه على الطرق وذلك لتسهيل الحركة المرورية وإعادة حركة السير لطبيعتها بكافة الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة وكذلك العقبات والعبّارات والأودية.

وبيّن "الشراري أن الأعمال متواصلة على مدار الساعة وفق ما يستجد من بلاغات وملاحظات لا تتوقف بسبب تواصل هطول الأمطار، داعياً لضرورة الإبلاغ عن أي انهيارات على الطرق على الرقم المخصص لتلقي البلاغات وهو 938 سائلاً الله تعالى السلامة للجميع.

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أمطار عسير.. تواصل عمليات الصيانة وفتح الطرق على مدار 10 أيام
سبق

واصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير وعلى مدار 10 أيام متتالية أعمال الصيانة لطرق المنطقة وذلك بعد تضرر العديد منها بسبب هطول الأمطار بشكل شبه متواصل على المنطقة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" استمرار الأعمال الميدانية للطرق الأسفلتية والترابية لفتح الطرق وصيانتها ونظافتها خلال الحالة المطرية المستمرة مع استمرار حالة الطوارئ.

وأضاف المهندس "الشراري" أن فرق الفرع وعقود الصيانة قد قاموا على مدار 10 أيام بمباشرة مهامهم منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه على الطرق وذلك لتسهيل الحركة المرورية وإعادة حركة السير لطبيعتها بكافة الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة وكذلك العقبات والعبّارات والأودية.

وبيّن "الشراري أن الأعمال متواصلة على مدار الساعة وفق ما يستجد من بلاغات وملاحظات لا تتوقف بسبب تواصل هطول الأمطار، داعياً لضرورة الإبلاغ عن أي انهيارات على الطرق على الرقم المخصص لتلقي البلاغات وهو 938 سائلاً الله تعالى السلامة للجميع.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
05:25 PM

أمطار عسير.. تواصل عمليات الصيانة وفتح الطرق على مدار 10 أيام

بعد تضرر العديد منها بسبب هطولها بشكل شبه متواصل على المنطقة

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رائد القرفي - أبها
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1,121

واصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير وعلى مدار 10 أيام متتالية أعمال الصيانة لطرق المنطقة وذلك بعد تضرر العديد منها بسبب هطول الأمطار بشكل شبه متواصل على المنطقة.

وفي هذا السياق أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" استمرار الأعمال الميدانية للطرق الأسفلتية والترابية لفتح الطرق وصيانتها ونظافتها خلال الحالة المطرية المستمرة مع استمرار حالة الطوارئ.

وأضاف المهندس "الشراري" أن فرق الفرع وعقود الصيانة قد قاموا على مدار 10 أيام بمباشرة مهامهم منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه على الطرق وذلك لتسهيل الحركة المرورية وإعادة حركة السير لطبيعتها بكافة الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة وكذلك العقبات والعبّارات والأودية.

وبيّن "الشراري أن الأعمال متواصلة على مدار الساعة وفق ما يستجد من بلاغات وملاحظات لا تتوقف بسبب تواصل هطول الأمطار، داعياً لضرورة الإبلاغ عن أي انهيارات على الطرق على الرقم المخصص لتلقي البلاغات وهو 938 سائلاً الله تعالى السلامة للجميع.

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