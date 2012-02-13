جامعة "كاوست" تستضيف تحدي الأفكار بحضور 94 مشاركًا من 18 جامعة

بالتعاون مع وزارة الحج وتحلية المياه والسعودية لهندسة وصناعة الطيران

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" حدث تحدي الأفكار "KAUST Ignite" بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "SWCC"، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران "SAEI" في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2022.

وتم تصميم هذا الحدث لإتاحة الفرصة لطلبة الجامعات السعودية لطرح أفكارهم وحلولهم المبتكرة لبعض من أكبر القضايا الإقليمية والعالمية، متسلحين بتفكيرهم الريادي والإبداعي وخبرتهم التعليمية وشغفهم بحل المشكلات.

وقال هتان أحمد، مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست: "يبدأ كل حدث في تحدي الأفكار بسؤال بسيط: كيف نطور حلولًا يمكن أن تغير العالم؟ نحن محظوظون جدًا بشراكة وزارة الحج والعمرة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تصميم التحديات الرئيسية لهذا الحدث، وتوفير فرص التوجيه والإرشاد، لقد لمسنا مستوى ملهمًا من الابتكار في هذه الأيام القليلة؛ الأمر الذي منحنا جميعًا أملًا كبيرًا في المستقبل".

وشارك 94 طالبًا وطالبة من أكثر من 18 جامعة سعودية في هذا التحدي، وكان بعضهم من خريجي دورة "مغامرات ريادة الأعمال" التدريبية التي أقيمت حديثًا في كاوست عبر الإنترنت.

وتم توزيع الطلبة في فرق مكونة من خمسة أفراد بحسب مهاراتهم الفردية وخلفياتهم الأكاديمية، ثم عرضت عليهم تحديات واقعية تواجه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

واستطاع الطلبة تقديم أفكار أصلية متميزة شرحوا فيها عمليات التفكير الخاصة بهم، وخطوات حلولهم وأثرها الإيجابي على العالم، وفيما يلي قائمة بالتحديات المقدمة والفرق الفائزة:

• تطوير طريقة مبتكرة لتحضير الأطعمة في الأماكن المقدسة تتميز بالجودة وسهولة الإتاحة والقيمة الغذائية العالية. التحدي مقدم من وزارة الحج والعمرة، والفريق الفائز هو بيسكت "Biscuit"، وابتكارهم عبارة عن حزمة أواني طبخ قابلة للتحلل وإعادة التدوير.

• تحسين تحلية المياه من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة البديلة ومعالجة تأثير قناديل البحر على إنتاج المياه العذبة. التحدي مقدم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفاز به فريق مانغروف "Mangrove"، وابتكارهم عبارة عن مصيدة غير مؤذية لقناديل البحر تسمح بنقلها بعيدًا عن محطات التحلية لمناطق أخرى من البحر.

• تحسين تقنيات الكشف عن الحيوانات والطيور البرية والحد من ارتطام الطيور بالطائرات. التحدي مقدم من الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وفاز به فريق فيوتشر سيكرز "Future Seekers"، وابتكارهم يدور حول استخدام الترددات اللاسلكية لإزعاج الطيور ودفعها لمغادرة المطارات ومواقع الطيران.

وتواصل كاوست التزامها بدفع عجلة الابتكار وتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال برامجها التي تدعم الأفكار الواعدة والمبتكرة، والتي تخرج منها أكثر من 24,000 مبتكر ومبتكرة من فئة الشباب، فضلًا عن برامج تسريع المشاريع والشركات الناشئة التي ساهمت بتخريج 325 شركة ناشئة تساهم في معالجة تحديات المناخ والأمن الغذائي والمائي والطاقة والاستدامة.