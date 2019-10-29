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"أكير" النرويجية توقِّع مع "أرامكو" اتفاقية لـ"الرقمنة الصناعية" والحلول الخضراء

بحثتا إقامة مراكز أبحاث مشتركة للبرمجيات والذكاء الصناعي

قالت شركة "أكير" النرويجية إنها وقَّعت مذكرة تفاهم مع "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، من أجل التعاون في "الرقمنة" الصناعية والحلول الخضراء.

وبحسب بيان لـ"أكير"، نشرته وكالة رويترز، فإنه "بغية التمكين لفرص التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تستكشف أرامكو السعودية وأكير سبل العمل معًا، وإمكانية إقامة مشروع مشترك مع كوجنيت". و"كوجنيت" هي شركة برمجيات صناعية، مقرها العاصمة النرويجية أوسلو، مملوكة بحصة أغلبية لـ"أكير" التي تعد بدورها شركة قابضة، يسيطر عليها الملياردير النرويجي كييل إنجه رويكه.

وأضافت "أكير": "الطرفان اتفقا أيضًا على استطلاع فرص إقامة مراكز أبحاث مشتركة للبرمجيات الصناعية والذكاء الصناعي".

أرامكو أكير النرويج الرقمنة الصناعية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أكير" النرويجية توقِّع مع "أرامكو" اتفاقية لـ"الرقمنة الصناعية" والحلول الخضراء
سبق

قالت شركة "أكير" النرويجية إنها وقَّعت مذكرة تفاهم مع "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، من أجل التعاون في "الرقمنة" الصناعية والحلول الخضراء.

وبحسب بيان لـ"أكير"، نشرته وكالة رويترز، فإنه "بغية التمكين لفرص التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تستكشف أرامكو السعودية وأكير سبل العمل معًا، وإمكانية إقامة مشروع مشترك مع كوجنيت". و"كوجنيت" هي شركة برمجيات صناعية، مقرها العاصمة النرويجية أوسلو، مملوكة بحصة أغلبية لـ"أكير" التي تعد بدورها شركة قابضة، يسيطر عليها الملياردير النرويجي كييل إنجه رويكه.

وأضافت "أكير": "الطرفان اتفقا أيضًا على استطلاع فرص إقامة مراكز أبحاث مشتركة للبرمجيات الصناعية والذكاء الصناعي".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:02 PM

"أكير" النرويجية توقِّع مع "أرامكو" اتفاقية لـ"الرقمنة الصناعية" والحلول الخضراء

بحثتا إقامة مراكز أبحاث مشتركة للبرمجيات والذكاء الصناعي

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محمد البقمي - الرياض
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قالت شركة "أكير" النرويجية إنها وقَّعت مذكرة تفاهم مع "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، من أجل التعاون في "الرقمنة" الصناعية والحلول الخضراء.

وبحسب بيان لـ"أكير"، نشرته وكالة رويترز، فإنه "بغية التمكين لفرص التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تستكشف أرامكو السعودية وأكير سبل العمل معًا، وإمكانية إقامة مشروع مشترك مع كوجنيت". و"كوجنيت" هي شركة برمجيات صناعية، مقرها العاصمة النرويجية أوسلو، مملوكة بحصة أغلبية لـ"أكير" التي تعد بدورها شركة قابضة، يسيطر عليها الملياردير النرويجي كييل إنجه رويكه.

وأضافت "أكير": "الطرفان اتفقا أيضًا على استطلاع فرص إقامة مراكز أبحاث مشتركة للبرمجيات الصناعية والذكاء الصناعي".

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