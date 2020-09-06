"الأرصاد" تبشّر بـ"حالة ماطرة" تتواصل لنهاية الأسبوع

مخرجات النماذج العددية: تؤثر في عدة مناطق وبدايتها اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة و#مكة_المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة #المدينة_المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة و#مكة_المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة #المدينة_المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة و#مكة_المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة #المدينة_المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.