النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

الهند تسعى لاستضافة أولمبياد 2032

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا الجمعة أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "نحن جادون، وبالتأكيد سننافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".
وكانت الهند أبدت اهتمامها لدى اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من تايلاند وروسيا وكولومبيا.
كما يتم الترويج لكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية وإمكانية ملف مشترك بين عاصمتي الكوريتين سيول وبيونغ يانغ لأولمبياد 2032.
وأوقف انتشار وباء "كوفيد-19" حول العالم جميع المناقشات. وأشار باترا، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032 ولكن العمل مجمد الآن، موضحًا أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.

الهند دورة الألعاب الأولمبية 2032 فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الهند تسعى لاستضافة أولمبياد 2032
سبق

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا الجمعة أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "نحن جادون، وبالتأكيد سننافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".
وكانت الهند أبدت اهتمامها لدى اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من تايلاند وروسيا وكولومبيا.
كما يتم الترويج لكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية وإمكانية ملف مشترك بين عاصمتي الكوريتين سيول وبيونغ يانغ لأولمبياد 2032.
وأوقف انتشار وباء "كوفيد-19" حول العالم جميع المناقشات. وأشار باترا، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032 ولكن العمل مجمد الآن، موضحًا أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:17 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:04 PM

الهند تسعى لاستضافة أولمبياد 2032

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
109

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا الجمعة أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "نحن جادون، وبالتأكيد سننافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".
وكانت الهند أبدت اهتمامها لدى اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من تايلاند وروسيا وكولومبيا.
كما يتم الترويج لكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية وإمكانية ملف مشترك بين عاصمتي الكوريتين سيول وبيونغ يانغ لأولمبياد 2032.
وأوقف انتشار وباء "كوفيد-19" حول العالم جميع المناقشات. وأشار باترا، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032 ولكن العمل مجمد الآن، موضحًا أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,798
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة