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التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

يصادف الثاني من ديسمبر 2020

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمنين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49
سبق

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمنين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:50 PM

التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

يصادف الثاني من ديسمبر 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمنين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

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