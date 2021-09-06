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"الصحة": تسجيل 124 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 217 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2021، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545367 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 217 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534279 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2503 والحالات الحرجة 689 حالة.

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"الصحة": تسجيل 124 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 217 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2021، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545367 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 217 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534279 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2503 والحالات الحرجة 689 حالة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:36 PM

"الصحة": تسجيل 124 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 217 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
10,952

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2021، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545367 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 217 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534279 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2503 والحالات الحرجة 689 حالة.

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