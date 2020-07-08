النيابة العامة توضح عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أكدت أنها جريمة موجبة للتوقيف والغرامة المالية

أكدت النيابة العامة أنَّ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث أنها تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وشددت النيابة على أن كتابة الفرد لشيك ولديه رصيد أقل من المبلغ المكتوب، أو تعمد الكتابة بطريقة تمنع صرفه تعد جريمة جنائية.

وأوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر "تويتر": "تنعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".