"فيصل بن سلمان" يرأس اجتماع "تطوير المدينة" عبر الاتصال المرئي
أكد أن "BRT" سيساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام
يترأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة -عبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة، المهندس إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي المهندس فهد البليهشي.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات "BRT" يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، يُمثل الخيار الأمثل الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لـ المدينة المنورة.
وأوضح أنه سيحقق الاستيعاب الكامل لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والتوافق مع متطلبات المخطط الشامل وخلق قيمة مضافة في المنطقة نظراً لقابلية التنفيذ بالشراكة مع #القطاع_الخاص وسرعة الإنجاز والتشغيل خلال 24-36 شهر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
"فيصل بن سلمان" يرأس اجتماع "تطوير المدينة" عبر الاتصال المرئي
يوسف سفرسبق2020-09-28
يترأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة -عبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة، المهندس إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي المهندس فهد البليهشي.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات "BRT" يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، يُمثل الخيار الأمثل الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لـ المدينة المنورة.
وأوضح أنه سيحقق الاستيعاب الكامل لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والتوافق مع متطلبات المخطط الشامل وخلق قيمة مضافة في المنطقة نظراً لقابلية التنفيذ بالشراكة مع #القطاع_الخاص وسرعة الإنجاز والتشغيل خلال 24-36 شهر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:15 PM
"فيصل بن سلمان" يرأس اجتماع "تطوير المدينة" عبر الاتصال المرئي
أكد أن "BRT" سيساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام
يترأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة -عبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة، المهندس إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي المهندس فهد البليهشي.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات "BRT" يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، يُمثل الخيار الأمثل الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لـ المدينة المنورة.
وأوضح أنه سيحقق الاستيعاب الكامل لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والتوافق مع متطلبات المخطط الشامل وخلق قيمة مضافة في المنطقة نظراً لقابلية التنفيذ بالشراكة مع #القطاع_الخاص وسرعة الإنجاز والتشغيل خلال 24-36 شهر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.