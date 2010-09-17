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"كفى" تحتفي بتخريج 17 متعافى من الإدمان وسط فرحة أسرهم

‬بحضور مسؤولين ورجال أعمال وعددٍ من وجهاء المنطقة والداعمين

احتفت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة بتخريج ١٧ متعافى من الإدمان بمشاركة أسرهم ومحبيهم في أجواء اختلطت فيها الأفراح بالدموع، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المنطقة والداعمين.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن داود الفايز إن تخريج الدفعة الثالثة من مركز كفى للرعاية والتأهيل بمكة يعد هدية غالية نقدمها لوطننا الحبيب خصوصًا ونحن على أعتاب اليوم الوطني الـ ٩١، وهذه اللحظات نعيش فيها أجواء السعادة والاعتزاز بمناسبة شفاء 17 ابنًا من أبنائنا الذين بكل عزيمة تغلبوا على الإدمان واستجابوا لبرنامج العلاج الذي قدمته الجمعية لهم، عازمين على الثبات ألا عودة إلى مستنقع السموم.

وفي السياق نفسه، شكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان كل من شارك في هذا الإنجاز الكبير الذي يفخر به الوطن وفي مقدمتهم حكومتنا الرشيدة التي مكنت الجمعية من تقديم رسالتها السامية للمجتمع، ولداعمي الجمعية الخيرين أصحاب الأيادي البيضاء ولأسرة كفى الكبيرة من أعضاء مجلس إدارة وأطباء ومتخصصين وإداريين ومنسوبين على تكاتفتهم وتعاونهم لتجني الجمعية الثمار بعلاج الآلاف من أبناء وبنات وطننا الغالي سنويًا من آفات التدخين والمخدرات.

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"كفى" تحتفي بتخريج 17 متعافى من الإدمان وسط فرحة أسرهم
سبق

احتفت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة بتخريج ١٧ متعافى من الإدمان بمشاركة أسرهم ومحبيهم في أجواء اختلطت فيها الأفراح بالدموع، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المنطقة والداعمين.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن داود الفايز إن تخريج الدفعة الثالثة من مركز كفى للرعاية والتأهيل بمكة يعد هدية غالية نقدمها لوطننا الحبيب خصوصًا ونحن على أعتاب اليوم الوطني الـ ٩١، وهذه اللحظات نعيش فيها أجواء السعادة والاعتزاز بمناسبة شفاء 17 ابنًا من أبنائنا الذين بكل عزيمة تغلبوا على الإدمان واستجابوا لبرنامج العلاج الذي قدمته الجمعية لهم، عازمين على الثبات ألا عودة إلى مستنقع السموم.

وفي السياق نفسه، شكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان كل من شارك في هذا الإنجاز الكبير الذي يفخر به الوطن وفي مقدمتهم حكومتنا الرشيدة التي مكنت الجمعية من تقديم رسالتها السامية للمجتمع، ولداعمي الجمعية الخيرين أصحاب الأيادي البيضاء ولأسرة كفى الكبيرة من أعضاء مجلس إدارة وأطباء ومتخصصين وإداريين ومنسوبين على تكاتفتهم وتعاونهم لتجني الجمعية الثمار بعلاج الآلاف من أبناء وبنات وطننا الغالي سنويًا من آفات التدخين والمخدرات.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:02 PM

"كفى" تحتفي بتخريج 17 متعافى من الإدمان وسط فرحة أسرهم

‬بحضور مسؤولين ورجال أعمال وعددٍ من وجهاء المنطقة والداعمين

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علي الشهري - الرياض
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احتفت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة بتخريج ١٧ متعافى من الإدمان بمشاركة أسرهم ومحبيهم في أجواء اختلطت فيها الأفراح بالدموع، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المنطقة والداعمين.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن داود الفايز إن تخريج الدفعة الثالثة من مركز كفى للرعاية والتأهيل بمكة يعد هدية غالية نقدمها لوطننا الحبيب خصوصًا ونحن على أعتاب اليوم الوطني الـ ٩١، وهذه اللحظات نعيش فيها أجواء السعادة والاعتزاز بمناسبة شفاء 17 ابنًا من أبنائنا الذين بكل عزيمة تغلبوا على الإدمان واستجابوا لبرنامج العلاج الذي قدمته الجمعية لهم، عازمين على الثبات ألا عودة إلى مستنقع السموم.

وفي السياق نفسه، شكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان كل من شارك في هذا الإنجاز الكبير الذي يفخر به الوطن وفي مقدمتهم حكومتنا الرشيدة التي مكنت الجمعية من تقديم رسالتها السامية للمجتمع، ولداعمي الجمعية الخيرين أصحاب الأيادي البيضاء ولأسرة كفى الكبيرة من أعضاء مجلس إدارة وأطباء ومتخصصين وإداريين ومنسوبين على تكاتفتهم وتعاونهم لتجني الجمعية الثمار بعلاج الآلاف من أبناء وبنات وطننا الغالي سنويًا من آفات التدخين والمخدرات.

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