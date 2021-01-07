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محايل.. جراحة الـ 5 ساعات تنقذ طفلة تعرضت لحادث مروري أدخلها في غيبوبة

أجراها فريق طبي بالمستشفى العام.. استعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام

نجح فريق طبي مختص بمستشفى محايل العام في إنقاذ طفلة من مضاعفات خطيرة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات متعددة.

وتم استقبال الطفلة وهي في غيبوبة كاملة جراء الرضوض الشديدة بالرأس مع تهتك وكسور متعددة بمنطقة الجبهة والجيوب الأنفية وجوف الحجاح حول العينين وقاعدة الجمجمة وتهتك بالأم الجافية مع كدمة شديدة في الدماغ ووجود قطع عظمية غائرة بالمخ وإصابة بالثلث الأمامي للجيب السهمي العلوي مع خروج النسيج الدماغي والسائل الدماغي الشوكي نتيجة الجروح.

وتم على الفور استكمال الإجراءات الطبية الطارئة والتدخل الجراحي العاجل برئاسة استشاري جراحة المخ والأعصاب وفريق طبي متكامل ، وإجراء "إصلاح جراحي" للإصابات في عملية استغرقت 5 ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية للطفلة وتحسنت الحالة تدريجياً دون أي مضاعفات واستعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام وكافة الأنشطة الحياتية دون أي مضاعفات.

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محايل.. جراحة الـ 5 ساعات تنقذ طفلة تعرضت لحادث مروري أدخلها في غيبوبة
سبق

نجح فريق طبي مختص بمستشفى محايل العام في إنقاذ طفلة من مضاعفات خطيرة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات متعددة.

وتم استقبال الطفلة وهي في غيبوبة كاملة جراء الرضوض الشديدة بالرأس مع تهتك وكسور متعددة بمنطقة الجبهة والجيوب الأنفية وجوف الحجاح حول العينين وقاعدة الجمجمة وتهتك بالأم الجافية مع كدمة شديدة في الدماغ ووجود قطع عظمية غائرة بالمخ وإصابة بالثلث الأمامي للجيب السهمي العلوي مع خروج النسيج الدماغي والسائل الدماغي الشوكي نتيجة الجروح.

وتم على الفور استكمال الإجراءات الطبية الطارئة والتدخل الجراحي العاجل برئاسة استشاري جراحة المخ والأعصاب وفريق طبي متكامل ، وإجراء "إصلاح جراحي" للإصابات في عملية استغرقت 5 ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية للطفلة وتحسنت الحالة تدريجياً دون أي مضاعفات واستعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام وكافة الأنشطة الحياتية دون أي مضاعفات.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
01:30 PM

محايل.. جراحة الـ 5 ساعات تنقذ طفلة تعرضت لحادث مروري أدخلها في غيبوبة

أجراها فريق طبي بالمستشفى العام.. استعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي مختص بمستشفى محايل العام في إنقاذ طفلة من مضاعفات خطيرة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات متعددة.

وتم استقبال الطفلة وهي في غيبوبة كاملة جراء الرضوض الشديدة بالرأس مع تهتك وكسور متعددة بمنطقة الجبهة والجيوب الأنفية وجوف الحجاح حول العينين وقاعدة الجمجمة وتهتك بالأم الجافية مع كدمة شديدة في الدماغ ووجود قطع عظمية غائرة بالمخ وإصابة بالثلث الأمامي للجيب السهمي العلوي مع خروج النسيج الدماغي والسائل الدماغي الشوكي نتيجة الجروح.

وتم على الفور استكمال الإجراءات الطبية الطارئة والتدخل الجراحي العاجل برئاسة استشاري جراحة المخ والأعصاب وفريق طبي متكامل ، وإجراء "إصلاح جراحي" للإصابات في عملية استغرقت 5 ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية للطفلة وتحسنت الحالة تدريجياً دون أي مضاعفات واستعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام وكافة الأنشطة الحياتية دون أي مضاعفات.

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