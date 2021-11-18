النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماجد التويجري" يحقق المركز الثاني في رالي "العلا نيوم" لفئة UTV

سبق أن حقق المركز الأول في رالي عسير

\حقق فريق 99 RACING بقيادة سائق الراليات السعودي لفئة UTV الكابتن ماجد إبراهيم التويجري، أحد منسوبي وزارة التعليم، وملاحه رائد المزيد، المركز الثاني في رالي "العلا نيوم"، على متن مركبة من نوع "كانام".

وسبق أن حقق الكابتن "التويجري" المركز الأول بالمرحلة الثانية برالي عسير في نسخته الأولى، وحل ثانيًا بالمرحلة الأولى في رالي حائل ٢٠١٨م.

وأعرب "التويجري" عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في رالي الرياض ٢٠١٩م، المزمع إقامته الأسبوع المقبل.

العلا نيوم رالي العلا نيوم 99 RACING ماجد التويجري وزارة التعليم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"ماجد التويجري" يحقق المركز الثاني في رالي "العلا نيوم" لفئة UTV
سبق

\حقق فريق 99 RACING بقيادة سائق الراليات السعودي لفئة UTV الكابتن ماجد إبراهيم التويجري، أحد منسوبي وزارة التعليم، وملاحه رائد المزيد، المركز الثاني في رالي "العلا نيوم"، على متن مركبة من نوع "كانام".

وسبق أن حقق الكابتن "التويجري" المركز الأول بالمرحلة الثانية برالي عسير في نسخته الأولى، وحل ثانيًا بالمرحلة الأولى في رالي حائل ٢٠١٨م.

وأعرب "التويجري" عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في رالي الرياض ٢٠١٩م، المزمع إقامته الأسبوع المقبل.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:40 PM

"ماجد التويجري" يحقق المركز الثاني في رالي "العلا نيوم" لفئة UTV

سبق أن حقق المركز الأول في رالي عسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
248

\حقق فريق 99 RACING بقيادة سائق الراليات السعودي لفئة UTV الكابتن ماجد إبراهيم التويجري، أحد منسوبي وزارة التعليم، وملاحه رائد المزيد، المركز الثاني في رالي "العلا نيوم"، على متن مركبة من نوع "كانام".

وسبق أن حقق الكابتن "التويجري" المركز الأول بالمرحلة الثانية برالي عسير في نسخته الأولى، وحل ثانيًا بالمرحلة الأولى في رالي حائل ٢٠١٨م.

وأعرب "التويجري" عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في رالي الرياض ٢٠١٩م، المزمع إقامته الأسبوع المقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة