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أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

"بومبيو": رد طبيعي على سياسة طهران بدعم الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
06:00 PM

أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

"بومبيو": رد طبيعي على سياسة طهران بدعم الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب.

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