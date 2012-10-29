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"وقت اللياقة" تواصل تعاونها مع القطاع الصحي وتكرم التجمع الأول بالمنطقة الوسطى

ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا بجانب دوره في الحد من وقوع الأمراض

قامت وقت اللياقة ممثلة في شدن الصقري مديرة الأندية النسائية في "وقت اللياقة" بتكريم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، ممثلة في سالم الجذمي مدير شؤون المراكز والنطاقات الصحية، لتقديمهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين وقت اللياقة ووزارة الصحة.

ويأتي ذلك التكريم، إيمانًا من مسؤولي وقت اللياقة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به القطاع الصحي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا، بجانب دورها في نشر التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.

كما يأتي هذا التكريم اتساقًا مع مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين وقت اللياقة ووزارة الصحة التي ظلت تنتهجه وقت اللياقة منذ فترة طويلة، حيث يجد تفاعلا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف الجهات.. وقد ضم فريق العمل كلاً من ماجد المشوح وصالحة الشهراني وعائشة الصومالي وريم أبو شريان وسمر القحطاني.

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"وقت اللياقة" تواصل تعاونها مع القطاع الصحي وتكرم التجمع الأول بالمنطقة الوسطى
سبق

قامت وقت اللياقة ممثلة في شدن الصقري مديرة الأندية النسائية في "وقت اللياقة" بتكريم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، ممثلة في سالم الجذمي مدير شؤون المراكز والنطاقات الصحية، لتقديمهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين وقت اللياقة ووزارة الصحة.

ويأتي ذلك التكريم، إيمانًا من مسؤولي وقت اللياقة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به القطاع الصحي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا، بجانب دورها في نشر التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.

كما يأتي هذا التكريم اتساقًا مع مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين وقت اللياقة ووزارة الصحة التي ظلت تنتهجه وقت اللياقة منذ فترة طويلة، حيث يجد تفاعلا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف الجهات.. وقد ضم فريق العمل كلاً من ماجد المشوح وصالحة الشهراني وعائشة الصومالي وريم أبو شريان وسمر القحطاني.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:23 PM

"وقت اللياقة" تواصل تعاونها مع القطاع الصحي وتكرم التجمع الأول بالمنطقة الوسطى

ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا بجانب دوره في الحد من وقوع الأمراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت وقت اللياقة ممثلة في شدن الصقري مديرة الأندية النسائية في "وقت اللياقة" بتكريم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، ممثلة في سالم الجذمي مدير شؤون المراكز والنطاقات الصحية، لتقديمهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين وقت اللياقة ووزارة الصحة.

ويأتي ذلك التكريم، إيمانًا من مسؤولي وقت اللياقة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به القطاع الصحي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دوره الكبير خلال جائحة كورونا، بجانب دورها في نشر التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.

كما يأتي هذا التكريم اتساقًا مع مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين وقت اللياقة ووزارة الصحة التي ظلت تنتهجه وقت اللياقة منذ فترة طويلة، حيث يجد تفاعلا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف الجهات.. وقد ضم فريق العمل كلاً من ماجد المشوح وصالحة الشهراني وعائشة الصومالي وريم أبو شريان وسمر القحطاني.

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