النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن

رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-تأتي وقد رسم سياسة الوطن وجدد الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة للرقي بالوطن ورفاهية الشعب السعودي الوفي، مضيفاً أن ما تحقق هو امتداد لمسيرة تنموية عاشها الكيان منذ توحيده على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وقال الدكتور "القحطاني": إننا نعيش اليوم وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين إنجازات كبرى في كل المجالات وجاءت رؤية المملكة 2030 لنشهد معها قفزات في التطوير والتحديث، حيث أصبحت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين ١٩٠ دولة كما أثمرت جهود هذا الوطن في التصدي المبكر لجائحة كورونا باستكمال رحلة التعليم عن بعد وسط نجاحات فريدة حققتها وزارة التعليم في التعليم الجامعي والعام، كما دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 218 مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ 47 مليار ريال إلى جانب العديد من المبادرات التي عززت من الأداء الاقتصادي لوطننا.

وأضاف: يأتي ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة الطريق لمستقبل مزدهر لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح من خلال تعزيز التنمية، والمضي قدماً في التعاون العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن حرص خادم الحرمين -حفظه الله- على استقرار الدول الإسلامية والعربية ودعمها والوقوف بجانبها لتجاوز أزماتها؛ إضافة إلى اهتمامه بالشأن الدولي من خلال المبادرات الرامية استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وفي ختام تصريحه، رفع "القحطاني" باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلبتها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، مشيراً إلى أنها عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، حيث عمّ خيرها كل أرجاء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-تأتي وقد رسم سياسة الوطن وجدد الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة للرقي بالوطن ورفاهية الشعب السعودي الوفي، مضيفاً أن ما تحقق هو امتداد لمسيرة تنموية عاشها الكيان منذ توحيده على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وقال الدكتور "القحطاني": إننا نعيش اليوم وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين إنجازات كبرى في كل المجالات وجاءت رؤية المملكة 2030 لنشهد معها قفزات في التطوير والتحديث، حيث أصبحت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين ١٩٠ دولة كما أثمرت جهود هذا الوطن في التصدي المبكر لجائحة كورونا باستكمال رحلة التعليم عن بعد وسط نجاحات فريدة حققتها وزارة التعليم في التعليم الجامعي والعام، كما دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 218 مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ 47 مليار ريال إلى جانب العديد من المبادرات التي عززت من الأداء الاقتصادي لوطننا.

وأضاف: يأتي ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة الطريق لمستقبل مزدهر لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح من خلال تعزيز التنمية، والمضي قدماً في التعاون العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن حرص خادم الحرمين -حفظه الله- على استقرار الدول الإسلامية والعربية ودعمها والوقوف بجانبها لتجاوز أزماتها؛ إضافة إلى اهتمامه بالشأن الدولي من خلال المبادرات الرامية استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وفي ختام تصريحه، رفع "القحطاني" باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلبتها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، مشيراً إلى أنها عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، حيث عمّ خيرها كل أرجاء الوطن.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:43 PM

رئيس جامعة جازان: إنجازات الملك سلمان تجاوزت حدود الوطن

رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

A A A
فهد كاملي - جازان
2
516

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-تأتي وقد رسم سياسة الوطن وجدد الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة للرقي بالوطن ورفاهية الشعب السعودي الوفي، مضيفاً أن ما تحقق هو امتداد لمسيرة تنموية عاشها الكيان منذ توحيده على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وقال الدكتور "القحطاني": إننا نعيش اليوم وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين إنجازات كبرى في كل المجالات وجاءت رؤية المملكة 2030 لنشهد معها قفزات في التطوير والتحديث، حيث أصبحت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين ١٩٠ دولة كما أثمرت جهود هذا الوطن في التصدي المبكر لجائحة كورونا باستكمال رحلة التعليم عن بعد وسط نجاحات فريدة حققتها وزارة التعليم في التعليم الجامعي والعام، كما دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 218 مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ 47 مليار ريال إلى جانب العديد من المبادرات التي عززت من الأداء الاقتصادي لوطننا.

وأضاف: يأتي ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة الطريق لمستقبل مزدهر لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح من خلال تعزيز التنمية، والمضي قدماً في التعاون العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن حرص خادم الحرمين -حفظه الله- على استقرار الدول الإسلامية والعربية ودعمها والوقوف بجانبها لتجاوز أزماتها؛ إضافة إلى اهتمامه بالشأن الدولي من خلال المبادرات الرامية استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وفي ختام تصريحه، رفع "القحطاني" باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلبتها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، مشيراً إلى أنها عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، حيث عمّ خيرها كل أرجاء الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة