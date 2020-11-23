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شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

ضمن برنامج لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني.

وقال المركز: تم ذلك بحضور مدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في القصيم، ومدير مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومدير متنزه القصيم الوطني، وعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة الفطرية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث يطلق #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية عدداً من ظباء الريم في المنتزهات الوطنية بمنطقة القصيم والرياض.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منتزه القصيم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني
سبق

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني.

وقال المركز: تم ذلك بحضور مدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في القصيم، ومدير مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومدير متنزه القصيم الوطني، وعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة الفطرية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث يطلق #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية عدداً من ظباء الريم في المنتزهات الوطنية بمنطقة القصيم والرياض.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:29 PM

شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

ضمن برنامج لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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1,028

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني.

وقال المركز: تم ذلك بحضور مدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في القصيم، ومدير مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومدير متنزه القصيم الوطني، وعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة الفطرية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث يطلق #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية عدداً من ظباء الريم في المنتزهات الوطنية بمنطقة القصيم والرياض.

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