شاهد.. سدنة بيت الله الحرام يُغلقون باب الكعبة بعد الانتهاء من مراسم غسلها

تشرّف بها أمير مكة نيابة عن خادم الحرمين وسط إجراءات احترازية مشدّدة

أغلق سدنة بيت الله الحرام باب #الكعبة_المشرّفة بعد الانتهاء من مراسم غسلها، التي تشرّف بها أمير مكة المكرّمة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر فيديو بثّته "الإخبارية" مغادرة الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بعد الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرّفة وسط إجراءات احترازية مشدّدة.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ تشرّف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرّفة.

وتغسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرّفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكّر من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.