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تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة أفراد طاقمها

المقاتلة من طراز "هوك تي1"

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، اليوم (الخميس)، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1"، تحطمت بعد أن قفز أفراد طاقمها، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى موقع التحطم، وفقاً لـ"رويترز".

طائرة عسكرية بريطانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة أفراد طاقمها
سبق

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، اليوم (الخميس)، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1"، تحطمت بعد أن قفز أفراد طاقمها، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى موقع التحطم، وفقاً لـ"رويترز".

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
02:52 PM

تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة أفراد طاقمها

المقاتلة من طراز "هوك تي1"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحطمت طائرة عسكرية بريطانية في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، اليوم (الخميس)، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1"، تحطمت بعد أن قفز أفراد طاقمها، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى موقع التحطم، وفقاً لـ"رويترز".

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