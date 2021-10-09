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"التحالف": 10 إصابات طفيفة بعد هجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله في جازان

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية

(1) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة "التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": 10 إصابات طفيفة بعد هجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله في جازان
سبق

إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية

(1) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:52 AM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
03:30 AM

"التحالف": 10 إصابات طفيفة بعد هجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله في جازان

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
10,705

إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية

(1) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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