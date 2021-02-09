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إسبانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تتخطّى 3 ملايين

تضارب في المعلومات الرسمية

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم (الثلاثاء)، عتبة 3 ملايين إصابة مؤكدة بالفيروس، بعدما شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة منذ أعياد نهاية العام، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أنها أحصت ما مجموعه 3 ملايين و5 آلاف و487 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لـ"رويترز".

وقدرت دراسة للحكومة في منتصف ديسمبر الماضي 2020 أن 10 في المئة من السكان باتوا حاملين للفيروس، أي نحو 4.7 مليون شخص.

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إسبانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تتخطّى 3 ملايين
سبق

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم (الثلاثاء)، عتبة 3 ملايين إصابة مؤكدة بالفيروس، بعدما شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة منذ أعياد نهاية العام، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أنها أحصت ما مجموعه 3 ملايين و5 آلاف و487 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لـ"رويترز".

وقدرت دراسة للحكومة في منتصف ديسمبر الماضي 2020 أن 10 في المئة من السكان باتوا حاملين للفيروس، أي نحو 4.7 مليون شخص.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:41 PM

إسبانيا.. حصيلة إصابات "كورونا" تتخطّى 3 ملايين

تضارب في المعلومات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم (الثلاثاء)، عتبة 3 ملايين إصابة مؤكدة بالفيروس، بعدما شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة منذ أعياد نهاية العام، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أنها أحصت ما مجموعه 3 ملايين و5 آلاف و487 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لـ"رويترز".

وقدرت دراسة للحكومة في منتصف ديسمبر الماضي 2020 أن 10 في المئة من السكان باتوا حاملين للفيروس، أي نحو 4.7 مليون شخص.

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