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حبس المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي 90 يوماً

النيابة قرّرت رفض الإطلاق المؤقت

أعلنت النيابة العامة في مملكة هولندا، تمديدها فترة احتجاز المشتبه في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية بلاهاي فجر يوم 12 نوفمبر الجاري.

وقالت النيابة على موقعها الرسمي إنها قررت رفض الإطلاق المؤقت عن المشتبه فيه (40 عاماً)، وتمديد فترة حبسه إلى 90 يوماً دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان، فجر الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتمّ تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أيٌّ من منسوبي البعثة لأيّ إصابات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حبس المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي 90 يوماً
سبق

أعلنت النيابة العامة في مملكة هولندا، تمديدها فترة احتجاز المشتبه في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية بلاهاي فجر يوم 12 نوفمبر الجاري.

وقالت النيابة على موقعها الرسمي إنها قررت رفض الإطلاق المؤقت عن المشتبه فيه (40 عاماً)، وتمديد فترة حبسه إلى 90 يوماً دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان، فجر الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتمّ تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أيٌّ من منسوبي البعثة لأيّ إصابات.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:34 AM

حبس المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي 90 يوماً

النيابة قرّرت رفض الإطلاق المؤقت

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,177

أعلنت النيابة العامة في مملكة هولندا، تمديدها فترة احتجاز المشتبه في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية بلاهاي فجر يوم 12 نوفمبر الجاري.

وقالت النيابة على موقعها الرسمي إنها قررت رفض الإطلاق المؤقت عن المشتبه فيه (40 عاماً)، وتمديد فترة حبسه إلى 90 يوماً دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان، فجر الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتمّ تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أيٌّ من منسوبي البعثة لأيّ إصابات.

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