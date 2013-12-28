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"بلدي الرياض" يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية وسوق الأغنام

أكد أهمية تحرير الحركة بطريق نجم الدين الأيوبي لتخفيف الزحام المروري

نظم المجلس البلدي بالرياض جولة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة للأمانة غرب الرياض، التي شارك فيها رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء لجنة المشاريع والتخطيط العمراني ببلدي الرياض وهم: عبدالرحمن العساكر، والمهندس عبدالله العمران، والمهندس عبدالعزيز العجلان، ونايف الدوسري.

وتفصيلاً، شارك في الجولة المهندس عبدالهادي الطباع وكيل أمين الرياض المساعد للمشاريع الكبرى، والدكتور فيصل العصيمي، والمهندس عبدالعزيز العوني من إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، والمهندس عبدالله العمران نائب مدير إدارة الأسواق، والمهندس أحمد الكعبي مشرف أعمال السفلتة غرب الرياض بأمانة الرياض.

ووقف المشاركون في الجولة الميدانية على طريق نجم الدين الأيوبي، حيث أكدوا على أهمية تحويل طريق نجم الدين الأيوبي إلى طريق حر الحركة، باعتباره أحد الحلول التي تم الخروج بها في الورشة التي نظمها المجلس سابقاً لتخفيف الزحام المروري عند الجسر المعلق.

ودوّن أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات على الطريق مثل توقف النشاط التجاري في الكثير من العمائر التجارية بطريق نجم الدين الأيوبي، وكثرة توقف الحركة على الطريق بسبب الإشارات الضوئية لعدم تزامنها، بالإضافة إلى مراجعة وضع المداخل والمخارج من طريق الخدمة إلى الطريق السريع وإعادة دراستها بما يحقق انسيابية الحركة المرورية.

اطلع رئيس وأعضاء بلدي الرياض على وضع سوق الأغنام غرب الرياض، وتم تدوين عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود كهرباء، وعشوائية الأحواش وبدائيتها، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى عشوائية ساحة الجلابة، وأوصى المشاركون بأهمية التنسيق بشكل عاجل بين إدارة الأسواق بالأمانة والمستثمر لمعالجة الملاحظات.

تلا ذلك، زيارة لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية حيث تم الاطلاع على حالة المشروع والمخططات الهندسية، وأبدى رئيس وأعضاء المجلس البلدي عدداً من الملاحظات منها اتساع مساحة مواقف السيارات بما نسبته 22%من المشروع، مبدين عدداً من المرئيات للاستفادة من تلك المساحة في زيادة المسطحات الخضراء، وتقليص مساحة المواقف العامة من خلال إمكانية الاستفادة من إنشاء مواقف أرضية أو أدوار متعددة.

وأبدى الحضور عدداً من المرئيات حول مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بعد الاطلاع على العرض المقدّم، من ضمنها قلة دورات المياه، ودراسة إيجاد مدخل للقادمين من الرياض باتجاه الغرب للمشروع، بما يساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى مراجعة وضع السور المحيط، ووضعه بطريقة لا تحجب الرؤية الجمالية للمشروع.

وفي ختام الجولة قدم "العريدي" ولجنة المشاريع، شكره وتقديره للمشاركين في الجولة الميدانية، مؤكداً على أهمية متابعة ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية وسوق الأغنام
سبق

نظم المجلس البلدي بالرياض جولة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة للأمانة غرب الرياض، التي شارك فيها رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء لجنة المشاريع والتخطيط العمراني ببلدي الرياض وهم: عبدالرحمن العساكر، والمهندس عبدالله العمران، والمهندس عبدالعزيز العجلان، ونايف الدوسري.

وتفصيلاً، شارك في الجولة المهندس عبدالهادي الطباع وكيل أمين الرياض المساعد للمشاريع الكبرى، والدكتور فيصل العصيمي، والمهندس عبدالعزيز العوني من إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، والمهندس عبدالله العمران نائب مدير إدارة الأسواق، والمهندس أحمد الكعبي مشرف أعمال السفلتة غرب الرياض بأمانة الرياض.

ووقف المشاركون في الجولة الميدانية على طريق نجم الدين الأيوبي، حيث أكدوا على أهمية تحويل طريق نجم الدين الأيوبي إلى طريق حر الحركة، باعتباره أحد الحلول التي تم الخروج بها في الورشة التي نظمها المجلس سابقاً لتخفيف الزحام المروري عند الجسر المعلق.

ودوّن أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات على الطريق مثل توقف النشاط التجاري في الكثير من العمائر التجارية بطريق نجم الدين الأيوبي، وكثرة توقف الحركة على الطريق بسبب الإشارات الضوئية لعدم تزامنها، بالإضافة إلى مراجعة وضع المداخل والمخارج من طريق الخدمة إلى الطريق السريع وإعادة دراستها بما يحقق انسيابية الحركة المرورية.

اطلع رئيس وأعضاء بلدي الرياض على وضع سوق الأغنام غرب الرياض، وتم تدوين عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود كهرباء، وعشوائية الأحواش وبدائيتها، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى عشوائية ساحة الجلابة، وأوصى المشاركون بأهمية التنسيق بشكل عاجل بين إدارة الأسواق بالأمانة والمستثمر لمعالجة الملاحظات.

تلا ذلك، زيارة لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية حيث تم الاطلاع على حالة المشروع والمخططات الهندسية، وأبدى رئيس وأعضاء المجلس البلدي عدداً من الملاحظات منها اتساع مساحة مواقف السيارات بما نسبته 22%من المشروع، مبدين عدداً من المرئيات للاستفادة من تلك المساحة في زيادة المسطحات الخضراء، وتقليص مساحة المواقف العامة من خلال إمكانية الاستفادة من إنشاء مواقف أرضية أو أدوار متعددة.

وأبدى الحضور عدداً من المرئيات حول مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بعد الاطلاع على العرض المقدّم، من ضمنها قلة دورات المياه، ودراسة إيجاد مدخل للقادمين من الرياض باتجاه الغرب للمشروع، بما يساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى مراجعة وضع السور المحيط، ووضعه بطريقة لا تحجب الرؤية الجمالية للمشروع.

وفي ختام الجولة قدم "العريدي" ولجنة المشاريع، شكره وتقديره للمشاركين في الجولة الميدانية، مؤكداً على أهمية متابعة ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
10:35 PM

"بلدي الرياض" يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية وسوق الأغنام

أكد أهمية تحرير الحركة بطريق نجم الدين الأيوبي لتخفيف الزحام المروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم المجلس البلدي بالرياض جولة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة للأمانة غرب الرياض، التي شارك فيها رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء لجنة المشاريع والتخطيط العمراني ببلدي الرياض وهم: عبدالرحمن العساكر، والمهندس عبدالله العمران، والمهندس عبدالعزيز العجلان، ونايف الدوسري.

وتفصيلاً، شارك في الجولة المهندس عبدالهادي الطباع وكيل أمين الرياض المساعد للمشاريع الكبرى، والدكتور فيصل العصيمي، والمهندس عبدالعزيز العوني من إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، والمهندس عبدالله العمران نائب مدير إدارة الأسواق، والمهندس أحمد الكعبي مشرف أعمال السفلتة غرب الرياض بأمانة الرياض.

ووقف المشاركون في الجولة الميدانية على طريق نجم الدين الأيوبي، حيث أكدوا على أهمية تحويل طريق نجم الدين الأيوبي إلى طريق حر الحركة، باعتباره أحد الحلول التي تم الخروج بها في الورشة التي نظمها المجلس سابقاً لتخفيف الزحام المروري عند الجسر المعلق.

ودوّن أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات على الطريق مثل توقف النشاط التجاري في الكثير من العمائر التجارية بطريق نجم الدين الأيوبي، وكثرة توقف الحركة على الطريق بسبب الإشارات الضوئية لعدم تزامنها، بالإضافة إلى مراجعة وضع المداخل والمخارج من طريق الخدمة إلى الطريق السريع وإعادة دراستها بما يحقق انسيابية الحركة المرورية.

اطلع رئيس وأعضاء بلدي الرياض على وضع سوق الأغنام غرب الرياض، وتم تدوين عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود كهرباء، وعشوائية الأحواش وبدائيتها، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى عشوائية ساحة الجلابة، وأوصى المشاركون بأهمية التنسيق بشكل عاجل بين إدارة الأسواق بالأمانة والمستثمر لمعالجة الملاحظات.

تلا ذلك، زيارة لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية حيث تم الاطلاع على حالة المشروع والمخططات الهندسية، وأبدى رئيس وأعضاء المجلس البلدي عدداً من الملاحظات منها اتساع مساحة مواقف السيارات بما نسبته 22%من المشروع، مبدين عدداً من المرئيات للاستفادة من تلك المساحة في زيادة المسطحات الخضراء، وتقليص مساحة المواقف العامة من خلال إمكانية الاستفادة من إنشاء مواقف أرضية أو أدوار متعددة.

وأبدى الحضور عدداً من المرئيات حول مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بعد الاطلاع على العرض المقدّم، من ضمنها قلة دورات المياه، ودراسة إيجاد مدخل للقادمين من الرياض باتجاه الغرب للمشروع، بما يساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى مراجعة وضع السور المحيط، ووضعه بطريقة لا تحجب الرؤية الجمالية للمشروع.

وفي ختام الجولة قدم "العريدي" ولجنة المشاريع، شكره وتقديره للمشاركين في الجولة الميدانية، مؤكداً على أهمية متابعة ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة.

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