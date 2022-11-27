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من بين 176 جهة.."المواصفات السعودية" تحقق المركز الأول في مؤشر التحول الرقمي الحكومي

حازت على نسبة 90.70% لتصل إلى مستوى الإبداع والريادة

تصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي بتحقيقها المرتبة الأولى من بين 176 جهة حكومية ضمن للعام 2021م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وحازت المواصفات السعودية على نسبة 90.70% لتصل إلى مستوى الإبداع والريادة وهو أعلى مستوى لرحلة التحول الرقمي.


ويضم مؤشر قياس التحول الرقمي ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة 87.6% في مستوى تقدم رحلة التحول الرقمي، وحصلت على نسبة 100% لمؤشر الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% لمؤشر نضج الخدمات الرقمية.


وأوضحت المواصفات السعودية أن تلك النتائج المحققة جاءت انعكاساً للجهود التي تبذلها المواصفات السعودية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وسعياً لتطوير الخدمات للمستفيدين، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


يذكر أن تقرير مؤشر قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات لقياس مستوى التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي، وكذلك اهتمام الجهات في المملكة بتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من بين 176 جهة.."المواصفات السعودية" تحقق المركز الأول في مؤشر التحول الرقمي الحكومي
سبق

تصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي بتحقيقها المرتبة الأولى من بين 176 جهة حكومية ضمن للعام 2021م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وحازت المواصفات السعودية على نسبة 90.70% لتصل إلى مستوى الإبداع والريادة وهو أعلى مستوى لرحلة التحول الرقمي.


ويضم مؤشر قياس التحول الرقمي ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة 87.6% في مستوى تقدم رحلة التحول الرقمي، وحصلت على نسبة 100% لمؤشر الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% لمؤشر نضج الخدمات الرقمية.


وأوضحت المواصفات السعودية أن تلك النتائج المحققة جاءت انعكاساً للجهود التي تبذلها المواصفات السعودية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وسعياً لتطوير الخدمات للمستفيدين، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


يذكر أن تقرير مؤشر قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات لقياس مستوى التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي، وكذلك اهتمام الجهات في المملكة بتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:58 PM

من بين 176 جهة.."المواصفات السعودية" تحقق المركز الأول في مؤشر التحول الرقمي الحكومي

حازت على نسبة 90.70% لتصل إلى مستوى الإبداع والريادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي بتحقيقها المرتبة الأولى من بين 176 جهة حكومية ضمن للعام 2021م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وحازت المواصفات السعودية على نسبة 90.70% لتصل إلى مستوى الإبداع والريادة وهو أعلى مستوى لرحلة التحول الرقمي.


ويضم مؤشر قياس التحول الرقمي ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة 87.6% في مستوى تقدم رحلة التحول الرقمي، وحصلت على نسبة 100% لمؤشر الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% لمؤشر نضج الخدمات الرقمية.


وأوضحت المواصفات السعودية أن تلك النتائج المحققة جاءت انعكاساً للجهود التي تبذلها المواصفات السعودية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وسعياً لتطوير الخدمات للمستفيدين، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


يذكر أن تقرير مؤشر قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات لقياس مستوى التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي، وكذلك اهتمام الجهات في المملكة بتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.

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