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"حصة هيونداي- كيا" تحتلّ المرتبة الرابعة بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر

وصلت إلى 8% بـ28 دولة.. وسبقتها فولكس واجن وبي إس إيه ورينو

احتلت مجموعة هيونداي، المركزَ الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في سبتمبر الماضي.

وذكرت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات اليوم الأحد، أن مجموع حصتيْ شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها في 28 دولة للاتحاد الأوروبي، وصل إلى 8% في سبتمبر الماضي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، وصلت الحصة إلى عتبة 8% منذ أن سجلت 8.6% في سبتمبر العام الماضي؛ حيث تراجعت إلى 6% في مارس، وارتفعت إلى 6.6% في أغسطس.

وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى، وتليها مجموعة بي إس إيه (16.5%) ومجموعة رينو (9.7%) ثم مجموعة هيونداي.

وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا في سبتمبر بنسبتيْ 4.1% و4% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 60.601 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.

وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة هيونداي كونا منذ أغسطس الماضي؛ فضلًا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.

هيونداي كيا السوق الأوروبية

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"حصة هيونداي- كيا" تحتلّ المرتبة الرابعة بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر
سبق

احتلت مجموعة هيونداي، المركزَ الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في سبتمبر الماضي.

وذكرت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات اليوم الأحد، أن مجموع حصتيْ شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها في 28 دولة للاتحاد الأوروبي، وصل إلى 8% في سبتمبر الماضي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، وصلت الحصة إلى عتبة 8% منذ أن سجلت 8.6% في سبتمبر العام الماضي؛ حيث تراجعت إلى 6% في مارس، وارتفعت إلى 6.6% في أغسطس.

وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى، وتليها مجموعة بي إس إيه (16.5%) ومجموعة رينو (9.7%) ثم مجموعة هيونداي.

وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا في سبتمبر بنسبتيْ 4.1% و4% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 60.601 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.

وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة هيونداي كونا منذ أغسطس الماضي؛ فضلًا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:00 AM

"حصة هيونداي- كيا" تحتلّ المرتبة الرابعة بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر

وصلت إلى 8% بـ28 دولة.. وسبقتها فولكس واجن وبي إس إيه ورينو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتلت مجموعة هيونداي، المركزَ الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في سبتمبر الماضي.

وذكرت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات اليوم الأحد، أن مجموع حصتيْ شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها في 28 دولة للاتحاد الأوروبي، وصل إلى 8% في سبتمبر الماضي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، وصلت الحصة إلى عتبة 8% منذ أن سجلت 8.6% في سبتمبر العام الماضي؛ حيث تراجعت إلى 6% في مارس، وارتفعت إلى 6.6% في أغسطس.

وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى، وتليها مجموعة بي إس إيه (16.5%) ومجموعة رينو (9.7%) ثم مجموعة هيونداي.

وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا في سبتمبر بنسبتيْ 4.1% و4% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 60.601 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.

وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة هيونداي كونا منذ أغسطس الماضي؛ فضلًا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.

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