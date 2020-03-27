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إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا

التحذير من مخاطر استخدام مضاد الملاريا

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبًا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد أنه "لم نخرج بعدُ من أزمة طوارئ فيروس كورونا، ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

إيطاليا الإيدز فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا
سبق

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبًا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد أنه "لم نخرج بعدُ من أزمة طوارئ فيروس كورونا، ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
05:54 PM

إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا

التحذير من مخاطر استخدام مضاد الملاريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,754

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبًا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد أنه "لم نخرج بعدُ من أزمة طوارئ فيروس كورونا، ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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