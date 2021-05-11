"الحج والعمرة": إمكانية أداء صلاة العيد في الحرم من خلال حجز صلاة الفجر

المتحدث الرسمي لـ"سبق": يكون عبر تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا"

أتاحت وزارة الحج والعمرة، إمكانية أداء صلاة العيد في المسجد الحرام، من خلال حجز صلاة الفجر من يوم الخميس الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك لـ"سبق" المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، موضحًا أن صلاة العيد تكون بحجز صلاة الفجر من تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا".