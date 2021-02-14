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450 مشاركًا يختتمون برنامجًا إرشاديًّا للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن

نظمته كلية العلوم على مدى 12 يومًا وقدمه 6 من أعضاء هيئة التدريس

اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البرنامج الابتعاثي الافتراضي لعام 1442هـ، الذي نظمته كلية العلوم على مدى 12 يومًا، بمشاركة 450 من المقبلين على الابتعاث والمهتمين، وقدّمه 6 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن خاضوا تجربة الابتعاث.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي أن البرنامج قدم خدمات معرفية ودعمًا وتحفيزًا للمقبلين على الابتعاث من المعيدين والمحاضرين بالجامعة، واستعرض إيجابيات الابتعاث، إلى جانب إرشاد المقبلين على الابتعاث للإجراءات الواجب اتخاذها خلال مرحلة تقديم طلب الابتعاث، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين المبتعثين والمقبلين على الابتعاث لمختلف الدول والتخصصات.

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450 مشاركًا يختتمون برنامجًا إرشاديًّا للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن
سبق

اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البرنامج الابتعاثي الافتراضي لعام 1442هـ، الذي نظمته كلية العلوم على مدى 12 يومًا، بمشاركة 450 من المقبلين على الابتعاث والمهتمين، وقدّمه 6 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن خاضوا تجربة الابتعاث.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي أن البرنامج قدم خدمات معرفية ودعمًا وتحفيزًا للمقبلين على الابتعاث من المعيدين والمحاضرين بالجامعة، واستعرض إيجابيات الابتعاث، إلى جانب إرشاد المقبلين على الابتعاث للإجراءات الواجب اتخاذها خلال مرحلة تقديم طلب الابتعاث، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين المبتعثين والمقبلين على الابتعاث لمختلف الدول والتخصصات.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:48 PM

450 مشاركًا يختتمون برنامجًا إرشاديًّا للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن

نظمته كلية العلوم على مدى 12 يومًا وقدمه 6 من أعضاء هيئة التدريس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البرنامج الابتعاثي الافتراضي لعام 1442هـ، الذي نظمته كلية العلوم على مدى 12 يومًا، بمشاركة 450 من المقبلين على الابتعاث والمهتمين، وقدّمه 6 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن خاضوا تجربة الابتعاث.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي أن البرنامج قدم خدمات معرفية ودعمًا وتحفيزًا للمقبلين على الابتعاث من المعيدين والمحاضرين بالجامعة، واستعرض إيجابيات الابتعاث، إلى جانب إرشاد المقبلين على الابتعاث للإجراءات الواجب اتخاذها خلال مرحلة تقديم طلب الابتعاث، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين المبتعثين والمقبلين على الابتعاث لمختلف الدول والتخصصات.

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