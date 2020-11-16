النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 301 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 364 خلال الـ24 ساعة الماضية

" تعليم مكة" يدعم طلاب ذوي الإعاقة بأجهزة "آيباد"

خلال اجتماع "الزائدي" بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، صباح اليوم، اجتماعاً خاصاً بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها التربويين، بقاعة الاجتماعات بإدارة التعليم بالعزيزية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة، عبدالله السلمي.

واطلع المدير العام على الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المتعددة التي تنفذها إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة لمنسوبيها من الطلاب ذوي الإعاقة المختلفة، والبرامج التوعوية الموجهة لأولياء الأمور وكافة أطياف المجتمع.

وقال "الزائدي" في كلمته: إننا مطالبون بتقديم كافة صور الدعم، وتذليل كافة الصعوبات للنهوض بمستوى الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع قيمنا الإسلامية الأصلية، وواجباتنا المهنية خاصة وأننا معنيون بأشرف رسالة "رسالة التعليم".

وعبّر مدير تعليم مكة عن بالغ شكره وفخره وامتنانه لإدارة التربية الخاصة وكافة منسوبيها؛ لما يقدمونه من جهود مباركة في المجتمع التعليمي والتربوي.

وأكدّ المدير العام على أن هذا الحراك الكبير والجهود النيرة والمبادرات الخلاقة تدعونا إلى أن نؤطر هذه الأعمال ونحولها إلى عمل مؤسسي تكاملي، من خلال التخطيط المشترك المتسم بالتعاون والتكاتف لتقديم خدمة متميزة للمستفيد الحقيقي من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في بيوتهم.

ووجّه "الزائدي" باتخاذ العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة التي ستسهم - بإذن الله تعالى – في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا بشكل أفضل، وتحقق التكامل المهني للعمل المشترك بين الإدارات المعنية، وتحقيق المستهدفات المحددة للنهوض بالتربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة.

من جهته؛ ثمّن مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة عبدالله السلمي، اهتمام للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، المتواصل ودعمه اللامحدود لإدارة التربية الخاصة وكافة برامجها ومشاريعها ومبادراتها التربوية والتعليمية؛ حرصاً منه لتقديم الخدمة التعليمية المأمولة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة المختلفة.

عقب ذلك قدّم الدكتور "الزائدي" دعم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لعدد من طلاب ذوي الإعاقة الصحية والجسمية؛ تمثل في تسليمهم أجهزة "آيباد"؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
" تعليم مكة" يدعم طلاب ذوي الإعاقة بأجهزة "آيباد"
سبق

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، صباح اليوم، اجتماعاً خاصاً بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها التربويين، بقاعة الاجتماعات بإدارة التعليم بالعزيزية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة، عبدالله السلمي.

واطلع المدير العام على الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المتعددة التي تنفذها إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة لمنسوبيها من الطلاب ذوي الإعاقة المختلفة، والبرامج التوعوية الموجهة لأولياء الأمور وكافة أطياف المجتمع.

وقال "الزائدي" في كلمته: إننا مطالبون بتقديم كافة صور الدعم، وتذليل كافة الصعوبات للنهوض بمستوى الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع قيمنا الإسلامية الأصلية، وواجباتنا المهنية خاصة وأننا معنيون بأشرف رسالة "رسالة التعليم".

وعبّر مدير تعليم مكة عن بالغ شكره وفخره وامتنانه لإدارة التربية الخاصة وكافة منسوبيها؛ لما يقدمونه من جهود مباركة في المجتمع التعليمي والتربوي.

وأكدّ المدير العام على أن هذا الحراك الكبير والجهود النيرة والمبادرات الخلاقة تدعونا إلى أن نؤطر هذه الأعمال ونحولها إلى عمل مؤسسي تكاملي، من خلال التخطيط المشترك المتسم بالتعاون والتكاتف لتقديم خدمة متميزة للمستفيد الحقيقي من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في بيوتهم.

ووجّه "الزائدي" باتخاذ العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة التي ستسهم - بإذن الله تعالى – في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا بشكل أفضل، وتحقق التكامل المهني للعمل المشترك بين الإدارات المعنية، وتحقيق المستهدفات المحددة للنهوض بالتربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة.

من جهته؛ ثمّن مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة عبدالله السلمي، اهتمام للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، المتواصل ودعمه اللامحدود لإدارة التربية الخاصة وكافة برامجها ومشاريعها ومبادراتها التربوية والتعليمية؛ حرصاً منه لتقديم الخدمة التعليمية المأمولة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة المختلفة.

عقب ذلك قدّم الدكتور "الزائدي" دعم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لعدد من طلاب ذوي الإعاقة الصحية والجسمية؛ تمثل في تسليمهم أجهزة "آيباد"؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:26 PM

" تعليم مكة" يدعم طلاب ذوي الإعاقة بأجهزة "آيباد"

خلال اجتماع "الزائدي" بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
324

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، صباح اليوم، اجتماعاً خاصاً بإدارة التربية الخاصة ومشرفيها التربويين، بقاعة الاجتماعات بإدارة التعليم بالعزيزية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة، عبدالله السلمي.

واطلع المدير العام على الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المتعددة التي تنفذها إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة لمنسوبيها من الطلاب ذوي الإعاقة المختلفة، والبرامج التوعوية الموجهة لأولياء الأمور وكافة أطياف المجتمع.

وقال "الزائدي" في كلمته: إننا مطالبون بتقديم كافة صور الدعم، وتذليل كافة الصعوبات للنهوض بمستوى الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع قيمنا الإسلامية الأصلية، وواجباتنا المهنية خاصة وأننا معنيون بأشرف رسالة "رسالة التعليم".

وعبّر مدير تعليم مكة عن بالغ شكره وفخره وامتنانه لإدارة التربية الخاصة وكافة منسوبيها؛ لما يقدمونه من جهود مباركة في المجتمع التعليمي والتربوي.

وأكدّ المدير العام على أن هذا الحراك الكبير والجهود النيرة والمبادرات الخلاقة تدعونا إلى أن نؤطر هذه الأعمال ونحولها إلى عمل مؤسسي تكاملي، من خلال التخطيط المشترك المتسم بالتعاون والتكاتف لتقديم خدمة متميزة للمستفيد الحقيقي من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في بيوتهم.

ووجّه "الزائدي" باتخاذ العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة التي ستسهم - بإذن الله تعالى – في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا بشكل أفضل، وتحقق التكامل المهني للعمل المشترك بين الإدارات المعنية، وتحقيق المستهدفات المحددة للنهوض بالتربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة.

من جهته؛ ثمّن مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة عبدالله السلمي، اهتمام للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، المتواصل ودعمه اللامحدود لإدارة التربية الخاصة وكافة برامجها ومشاريعها ومبادراتها التربوية والتعليمية؛ حرصاً منه لتقديم الخدمة التعليمية المأمولة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة المختلفة.

عقب ذلك قدّم الدكتور "الزائدي" دعم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لعدد من طلاب ذوي الإعاقة الصحية والجسمية؛ تمثل في تسليمهم أجهزة "آيباد"؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,320

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة