الخميس المقبل.. ‏"صحة نجران" تنظم فعالية اليوم الوطني للمشي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، عبر حسابها الرسمي، عزمها إطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي الخميس 5 مارس، في ممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح المتحدث باسم صحة نجران، علي آل جليدان، أن الفعالية تأتي بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني للمشي، التي ستطلقها وزارة الصحة يوم الخميس 5 مارس تحت شعار "السعودية تمشي" في كافة مدن ومحافظات المملكة؛ تحقيقًا لرؤية الوطن 2030؛ لرفع الوعي الصحي للمجتمع.

وأضاف "آل جليدان" أن حملة المشي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي 30 دقيقة، وفوائدها في الحفاظ على صحة القلب وتحسن المزاج والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني، كما تساعد في إنقاص الوزن وتخفيفه، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.