النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلوب هاوس" يجذب السعوديين.. مزايا ومشاهير ورواد أعمال وإعلاميين

تطبيق جديد لاقى رواجاً كبيراً وتمكّن من استقطاب عدد من مشاهير "تويتر"

شهد التطبيق الصوتي "كلوب هاوس - clubhouse"، إقبالاً كبيراً من قِبل السعوديين خلال الأسبوع الأخير، خاصة من فئة الإعلاميين ورواد الأعمال؛ وذلك بعد انخراط مؤسّس شركة سيارات "تسلا" وأحد عمالقة وادي السيليكون في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف عبر التطبيق.

ويعد "كلوب هاوس" تطبيقاً شبيهاً الى حد كبير للبث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، من خلال الحديث الصوتي بدلاً من فكرة المنشورات النصية أو المرئية، ويجذب التطبيق ما يقارب مليونَي مستخدم أسبوعياً من حول العالم.

ولاقى التطبيق الجديد رواجاً كبيراً بين السعوديين بعد أن جذب اهتمام المشاهير ورواد الأعمال والإعلاميين، كما تمكّن التطبيق من استقطاب عدد كبير من مشاهير منصة "تويتر".

ولا يسمح التطبيق بالاشتراكات إلا عبر نظام الدعوات من قِبل أحد أعضاء البرنامج، وهو ما أدى الى ارتفاع قيمة دعوات الانضمام إلى التطبيق في عديد من الدول.

يُشار الى أن فكرة "clubhouse" بدأت بعد تفشي جائحة كورونا في عام 2020؛ حيث قام "بول دافيسون" و"روهان سيث" بطرح نسخة من التطبيق كحل لاستمرار التواصل بين رجال الأعمال والمشاهير بعد أن فرضت الدول الحجر والحظر.

التطبيق الصوتي كلوب هاوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كلوب هاوس" يجذب السعوديين.. مزايا ومشاهير ورواد أعمال وإعلاميين
سبق

شهد التطبيق الصوتي "كلوب هاوس - clubhouse"، إقبالاً كبيراً من قِبل السعوديين خلال الأسبوع الأخير، خاصة من فئة الإعلاميين ورواد الأعمال؛ وذلك بعد انخراط مؤسّس شركة سيارات "تسلا" وأحد عمالقة وادي السيليكون في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف عبر التطبيق.

ويعد "كلوب هاوس" تطبيقاً شبيهاً الى حد كبير للبث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، من خلال الحديث الصوتي بدلاً من فكرة المنشورات النصية أو المرئية، ويجذب التطبيق ما يقارب مليونَي مستخدم أسبوعياً من حول العالم.

ولاقى التطبيق الجديد رواجاً كبيراً بين السعوديين بعد أن جذب اهتمام المشاهير ورواد الأعمال والإعلاميين، كما تمكّن التطبيق من استقطاب عدد كبير من مشاهير منصة "تويتر".

ولا يسمح التطبيق بالاشتراكات إلا عبر نظام الدعوات من قِبل أحد أعضاء البرنامج، وهو ما أدى الى ارتفاع قيمة دعوات الانضمام إلى التطبيق في عديد من الدول.

يُشار الى أن فكرة "clubhouse" بدأت بعد تفشي جائحة كورونا في عام 2020؛ حيث قام "بول دافيسون" و"روهان سيث" بطرح نسخة من التطبيق كحل لاستمرار التواصل بين رجال الأعمال والمشاهير بعد أن فرضت الدول الحجر والحظر.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:32 PM

"كلوب هاوس" يجذب السعوديين.. مزايا ومشاهير ورواد أعمال وإعلاميين

تطبيق جديد لاقى رواجاً كبيراً وتمكّن من استقطاب عدد من مشاهير "تويتر"

A A A
خالد علي - جدة
0
414

شهد التطبيق الصوتي "كلوب هاوس - clubhouse"، إقبالاً كبيراً من قِبل السعوديين خلال الأسبوع الأخير، خاصة من فئة الإعلاميين ورواد الأعمال؛ وذلك بعد انخراط مؤسّس شركة سيارات "تسلا" وأحد عمالقة وادي السيليكون في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف عبر التطبيق.

ويعد "كلوب هاوس" تطبيقاً شبيهاً الى حد كبير للبث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، من خلال الحديث الصوتي بدلاً من فكرة المنشورات النصية أو المرئية، ويجذب التطبيق ما يقارب مليونَي مستخدم أسبوعياً من حول العالم.

ولاقى التطبيق الجديد رواجاً كبيراً بين السعوديين بعد أن جذب اهتمام المشاهير ورواد الأعمال والإعلاميين، كما تمكّن التطبيق من استقطاب عدد كبير من مشاهير منصة "تويتر".

ولا يسمح التطبيق بالاشتراكات إلا عبر نظام الدعوات من قِبل أحد أعضاء البرنامج، وهو ما أدى الى ارتفاع قيمة دعوات الانضمام إلى التطبيق في عديد من الدول.

يُشار الى أن فكرة "clubhouse" بدأت بعد تفشي جائحة كورونا في عام 2020؛ حيث قام "بول دافيسون" و"روهان سيث" بطرح نسخة من التطبيق كحل لاستمرار التواصل بين رجال الأعمال والمشاهير بعد أن فرضت الدول الحجر والحظر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة