احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.
جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
"سعود" يحتفل بزواجه في محايل عسير
احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.
جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.
"سعود" يحتفل بزواجه في محايل عسير
احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.
جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.