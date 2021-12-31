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"سعود" يحتفل بزواجه في محايل عسير

احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.

جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"سعود" يحتفل بزواجه في محايل عسير
سبق

احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.

جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
10:19 PM

"سعود" يحتفل بزواجه في محايل عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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احتفل الشاب سعود بن محمد ذاكر عسيري مساء اليوم بمناسبة زواجه من ابنة أحمد بن فارس محمد عسيري.

جاء ذلك وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان بإحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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