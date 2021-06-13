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أمطار بهذه المناطق و"البوارح" تغزو الرياض.. "تقلبات الأحد" بتوقيع "الحصيني"

قال: أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية وحرارة المدينة الخامسة عالميًّا

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران".

وتابع: "المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز "15".

وأردف: "‏أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية".

واستطرد: "‏أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، ‏الأعلى جدة (33°C)، و‏الغبار في طريقه إلى نجران"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار بهذه المناطق و"البوارح" تغزو الرياض.. "تقلبات الأحد" بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران".

وتابع: "المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز "15".

وأردف: "‏أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية".

واستطرد: "‏أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، ‏الأعلى جدة (33°C)، و‏الغبار في طريقه إلى نجران"

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:39 AM

أمطار بهذه المناطق و"البوارح" تغزو الرياض.. "تقلبات الأحد" بتوقيع "الحصيني"

قال: أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية وحرارة المدينة الخامسة عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,799

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران".

وتابع: "المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز "15".

وأردف: "‏أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية".

واستطرد: "‏أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، ‏الأعلى جدة (33°C)، و‏الغبار في طريقه إلى نجران"

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