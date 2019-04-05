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إحباط تهريب 21 مجهولًا عبر شاحنة مياه.. هنا ضبطهم "أمن طرق عسير"

الوجهة الرياض والأجرة 1500 ومجموع ما مع السائق 20 ألفًا.. النهاية إحالة

تمكّن مركز الضبط الأمني التابع لأمن الطرق بمنطقة عسير، صباح اليوم الجمعة، من القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 21 مجهولًا من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة الرياض.

وتفصيلًا، قادت نباهة رجال الأمن في نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق، إلى استيقاف شاحنة تابعة لإحدى شركات المياه يقودها سائق وافد باكستاني، وبعد استيقاف المركبة وصعود رجال الأمن إلى داخل الصندوق المشرع، وجدوا خشب طبليات مرصوصًا على شكل غرفة صغيرة، وبعد التأكد منه ورفعه وُجد بداخله 21 شخصًا مجهولين من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب إفادة السائق والمجهولين، فإنهم قدموا من جازان وحاولوا الذهاب إلى الرياض مقابل مبلغ 1500 ريال أجرة الشخص الواحد.

ووُجد مع السائق الباكستاني مبلغ 20600 ريال؛ حيث اختار المهرب هذا الوقت من يوم الجمعه؛ ظنًّا منه أنه سيُفلت من قبضة القانون؛ غير أن رجال أمن الطرق كانوا لهم بالمرصاد، وتم إعداد محضر ضبط بالواقعة، بإشراف ومتابعة رئيس مركز الضبط الأمني الرقيب أول "محمد حمد القحطاني"، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب 21 مجهولًا عبر شاحنة مياه.. هنا ضبطهم "أمن طرق عسير"
سبق

تمكّن مركز الضبط الأمني التابع لأمن الطرق بمنطقة عسير، صباح اليوم الجمعة، من القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 21 مجهولًا من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة الرياض.

وتفصيلًا، قادت نباهة رجال الأمن في نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق، إلى استيقاف شاحنة تابعة لإحدى شركات المياه يقودها سائق وافد باكستاني، وبعد استيقاف المركبة وصعود رجال الأمن إلى داخل الصندوق المشرع، وجدوا خشب طبليات مرصوصًا على شكل غرفة صغيرة، وبعد التأكد منه ورفعه وُجد بداخله 21 شخصًا مجهولين من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب إفادة السائق والمجهولين، فإنهم قدموا من جازان وحاولوا الذهاب إلى الرياض مقابل مبلغ 1500 ريال أجرة الشخص الواحد.

ووُجد مع السائق الباكستاني مبلغ 20600 ريال؛ حيث اختار المهرب هذا الوقت من يوم الجمعه؛ ظنًّا منه أنه سيُفلت من قبضة القانون؛ غير أن رجال أمن الطرق كانوا لهم بالمرصاد، وتم إعداد محضر ضبط بالواقعة، بإشراف ومتابعة رئيس مركز الضبط الأمني الرقيب أول "محمد حمد القحطاني"، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
04:28 PM

إحباط تهريب 21 مجهولًا عبر شاحنة مياه.. هنا ضبطهم "أمن طرق عسير"

الوجهة الرياض والأجرة 1500 ومجموع ما مع السائق 20 ألفًا.. النهاية إحالة

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سويد الحارثي - عسير
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4,596

تمكّن مركز الضبط الأمني التابع لأمن الطرق بمنطقة عسير، صباح اليوم الجمعة، من القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 21 مجهولًا من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة الرياض.

وتفصيلًا، قادت نباهة رجال الأمن في نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق، إلى استيقاف شاحنة تابعة لإحدى شركات المياه يقودها سائق وافد باكستاني، وبعد استيقاف المركبة وصعود رجال الأمن إلى داخل الصندوق المشرع، وجدوا خشب طبليات مرصوصًا على شكل غرفة صغيرة، وبعد التأكد منه ورفعه وُجد بداخله 21 شخصًا مجهولين من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب إفادة السائق والمجهولين، فإنهم قدموا من جازان وحاولوا الذهاب إلى الرياض مقابل مبلغ 1500 ريال أجرة الشخص الواحد.

ووُجد مع السائق الباكستاني مبلغ 20600 ريال؛ حيث اختار المهرب هذا الوقت من يوم الجمعه؛ ظنًّا منه أنه سيُفلت من قبضة القانون؛ غير أن رجال أمن الطرق كانوا لهم بالمرصاد، وتم إعداد محضر ضبط بالواقعة، بإشراف ومتابعة رئيس مركز الضبط الأمني الرقيب أول "محمد حمد القحطاني"، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.

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