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"الخارجية الأمريكية" عن فيديو "بوتين والأسد": هذا ثمن البقاء في السلطة

رواد بمواقع التواصل :" إذلال" للرئيس السوري.. أديب: "بشار" كان ضيفاً

فيما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إذلالا" للرئيس السوري بشار الأسد، نشر موقع "سي إن إن" بالعربية، تغريدة لفريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية؛ تعليقا على منع "بشار" من اللحاق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".

وقالت "سي إن إن": ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول "الموقف المحرج" الذي تعرّض له الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
فقد تداول روّاد هذه المواقع مقطع فيديو يظهر ضابطاً روسياً يطلب من الأسد عدم اللحاق ببوتين عبر شده من ذراعه، أثناء توجه الأخير نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة.
وقد اعتبر عدد كبير من ناشري هذا الفيديو ما حدث "إذلالاً" للأسد.
وحسب "سي إن إن"، برزت تغريدة في هذا السياق لفريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الامريكية، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".
من جانبه، علّق الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " أون – أيه"، على زيارة بوتين وعدم ذهابه إلى منزل الأسد في دمشق وطريقة الاستقبال في القاعدة العسكرية، قائلاً: "بوتين كان في أرض روسية وسط قواته ويستقبله قائد روسي وبشار الأسد كان ضيفا عزيزاً".

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"الخارجية الأمريكية" عن فيديو "بوتين والأسد": هذا ثمن البقاء في السلطة
سبق

فيما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إذلالا" للرئيس السوري بشار الأسد، نشر موقع "سي إن إن" بالعربية، تغريدة لفريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية؛ تعليقا على منع "بشار" من اللحاق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".

وقالت "سي إن إن": ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول "الموقف المحرج" الذي تعرّض له الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
فقد تداول روّاد هذه المواقع مقطع فيديو يظهر ضابطاً روسياً يطلب من الأسد عدم اللحاق ببوتين عبر شده من ذراعه، أثناء توجه الأخير نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة.
وقد اعتبر عدد كبير من ناشري هذا الفيديو ما حدث "إذلالاً" للأسد.
وحسب "سي إن إن"، برزت تغريدة في هذا السياق لفريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الامريكية، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".
من جانبه، علّق الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " أون – أيه"، على زيارة بوتين وعدم ذهابه إلى منزل الأسد في دمشق وطريقة الاستقبال في القاعدة العسكرية، قائلاً: "بوتين كان في أرض روسية وسط قواته ويستقبله قائد روسي وبشار الأسد كان ضيفا عزيزاً".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:06 PM

"الخارجية الأمريكية" عن فيديو "بوتين والأسد": هذا ثمن البقاء في السلطة

رواد بمواقع التواصل :" إذلال" للرئيس السوري.. أديب: "بشار" كان ضيفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إذلالا" للرئيس السوري بشار الأسد، نشر موقع "سي إن إن" بالعربية، تغريدة لفريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية؛ تعليقا على منع "بشار" من اللحاق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".

وقالت "سي إن إن": ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول "الموقف المحرج" الذي تعرّض له الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
فقد تداول روّاد هذه المواقع مقطع فيديو يظهر ضابطاً روسياً يطلب من الأسد عدم اللحاق ببوتين عبر شده من ذراعه، أثناء توجه الأخير نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة.
وقد اعتبر عدد كبير من ناشري هذا الفيديو ما حدث "إذلالاً" للأسد.
وحسب "سي إن إن"، برزت تغريدة في هذا السياق لفريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الامريكية، جاء فيها: "مرافقو رئيس زائر يحدّون من حركة رئيس سوريا. ثمن البقاء في السلطة!".
من جانبه، علّق الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " أون – أيه"، على زيارة بوتين وعدم ذهابه إلى منزل الأسد في دمشق وطريقة الاستقبال في القاعدة العسكرية، قائلاً: "بوتين كان في أرض روسية وسط قواته ويستقبله قائد روسي وبشار الأسد كان ضيفا عزيزاً".

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