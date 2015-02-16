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"فيديو".. مجهول يحرق مشروعاً لشاب بتبوك.. والمجني عليه: لا أعادي أحداً "ربما حسد"

الكوفي المعدّ على عربة "ترك فود" كان بإحدى الحدائق بالمدينة وحاصل على رخصة البلدية

تعرض أحد الكافيهات الشهيرة في تبوك، وتحديداً في حديقة المروج المقابلة لحي المصيف، فجر اليوم، لحريق بفعل فاعل.

وفي هذا الكوفي المعدّ على عربة "ترك فود"، يعمل شاب مع أشقائه في تقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهو حاصل على رخصة من البلدية ومستثمر لموقع العربة بعقد رسمي من أمانة منطقة تبوك.

وعلمت "سبق"، أن الشاب قدّم بلاغاً اليوم لدى الشرطة، مطالباً بالقبض على الشخص المعتدي، فيما بدأت شرطة منطقة تبوك فوراً بإجراءات البحث والتحرّي للقبض على الجاني.

"سبق" تواصلت مع الشاب صاحب الكوفي، وقال: في البداية أحمد الله على كل شيء، وما لديّ أدليت به في قسم الشرطة، وأنا على ثقة بالله أولاً، ثم برجال الأمن، بأن الجاني سيقع في قبضتهم قريباً أياً كان.

وأضاف أنه ليست لديه عداوة مع أحد، ملمحاً إلى أن الحسد قد يكون هو السبب وراء هذه الاعتداء.

تبوك حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيديو".. مجهول يحرق مشروعاً لشاب بتبوك.. والمجني عليه: لا أعادي أحداً "ربما حسد"
سبق

تعرض أحد الكافيهات الشهيرة في تبوك، وتحديداً في حديقة المروج المقابلة لحي المصيف، فجر اليوم، لحريق بفعل فاعل.

وفي هذا الكوفي المعدّ على عربة "ترك فود"، يعمل شاب مع أشقائه في تقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهو حاصل على رخصة من البلدية ومستثمر لموقع العربة بعقد رسمي من أمانة منطقة تبوك.

وعلمت "سبق"، أن الشاب قدّم بلاغاً اليوم لدى الشرطة، مطالباً بالقبض على الشخص المعتدي، فيما بدأت شرطة منطقة تبوك فوراً بإجراءات البحث والتحرّي للقبض على الجاني.

"سبق" تواصلت مع الشاب صاحب الكوفي، وقال: في البداية أحمد الله على كل شيء، وما لديّ أدليت به في قسم الشرطة، وأنا على ثقة بالله أولاً، ثم برجال الأمن، بأن الجاني سيقع في قبضتهم قريباً أياً كان.

وأضاف أنه ليست لديه عداوة مع أحد، ملمحاً إلى أن الحسد قد يكون هو السبب وراء هذه الاعتداء.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
12:18 PM

"فيديو".. مجهول يحرق مشروعاً لشاب بتبوك.. والمجني عليه: لا أعادي أحداً "ربما حسد"

الكوفي المعدّ على عربة "ترك فود" كان بإحدى الحدائق بالمدينة وحاصل على رخصة البلدية

A A A
نواف الغضوري - تبوك
18
14,398

تعرض أحد الكافيهات الشهيرة في تبوك، وتحديداً في حديقة المروج المقابلة لحي المصيف، فجر اليوم، لحريق بفعل فاعل.

وفي هذا الكوفي المعدّ على عربة "ترك فود"، يعمل شاب مع أشقائه في تقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهو حاصل على رخصة من البلدية ومستثمر لموقع العربة بعقد رسمي من أمانة منطقة تبوك.

وعلمت "سبق"، أن الشاب قدّم بلاغاً اليوم لدى الشرطة، مطالباً بالقبض على الشخص المعتدي، فيما بدأت شرطة منطقة تبوك فوراً بإجراءات البحث والتحرّي للقبض على الجاني.

"سبق" تواصلت مع الشاب صاحب الكوفي، وقال: في البداية أحمد الله على كل شيء، وما لديّ أدليت به في قسم الشرطة، وأنا على ثقة بالله أولاً، ثم برجال الأمن، بأن الجاني سيقع في قبضتهم قريباً أياً كان.

وأضاف أنه ليست لديه عداوة مع أحد، ملمحاً إلى أن الحسد قد يكون هو السبب وراء هذه الاعتداء.

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