خدمات للزوار وذوي الإعاقة وكبار السن بمعرض الكتاب.. تعرّف ليها

تم ربط تذكرة الدخول بتطبيق توكلنا

قدم معرض الرياض الدولي للكتاب خدمات متنوعة لزواره أسهمت في تسهيل الدخول والتجول في المعرض، شملت جميع الزوار بما في ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، حيث تم ربط تذكرة الدخول بتطبيق توكلنا, وشاشات إلكترونية تسهّل على الزوار البحث عن دور النشر أو الكتب والتوجّه بأسرع وقت للجهة التي يقصدها الزائر

إلى جانب تخصيص مواقف للسيارات، كما وفر المعرض عربات (القولف) المخصصة لنقلهم من مواقف السيارات، إلى جانب استقبالهم بكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة مع متطوع يساعد الزائر في التجول، حيث تم تصميم المسارات بطريقة تسهل تنقلهم دون أي عقبات، كما يمكن للزائر التجول عبر شاشات إلكترونية ومتابعة مسارات تطبيق المعرض.

يُذكر أن المعرض يعدّ الأكبر في تاريخ المملكة وبمشاركة أكثر من 1000 دار نشر قادمة من 30 دولة حول العالم.

